فوضى واحتجاجات عنيفة في لوس أنجلوس: اعتقال 200 متظاهر وفرض حظر تجول ليلي

لوس انجلوس/ وكالات/

أعلن عمدة لوس أنجلوس حالة الطوارئ وفرض حظر تجول ليلي في وسط المدينة، عقب موجة من الاحتجاجات العنيفة ضد سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بالهجرة

وأُلقي القبض على أكثر من 200 متظاهر ليلة الأربعاء خلال مظاهرات في لوس أنجلوس ، بعد اشتباكهم مع الشرطة ونهبهم عشرات المحال التجارية في أنحاء المدينة.

وهذا أكبر عدد من الاعتقالات في يوم واحد منذ بدء المظاهرات نهاية الأسبوع الماضي، احتجاجًا على سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الهجرة.

في أعقاب أعمال الشغب، أعلنت عمدة لوس أنجلوس، كارين باس، حالة الطوارئ وفرض حظر تجول ليلي في المنطقة التي تشهد احتجاجات في وسط مدينة لوس أنجلوس. يبدأ سريان حظر التجول كل مساء من الساعة الثامنة مساءً (بالتوقيت المحلي) وينتهي الساعة السادسة صباحًا، ويستمر حتى إشعار آخر.

وتغطي منطقة حظر التجول مساحة 2.5 كيلومتر مربع، وأوضحت الشرطة أن حظر التجول لا يشمل سكان المنطقة، والإعلاميين المصرح لهم، وقوات الأمن.

ودافع ترامب عن قراره بنشر 4000 جندي من الحرس الوطني و700 من مشاة البحرية في لوس أنجلوس، واعدًا بـ"تحرير" المدينة ومنع "احتلالها من قبل عدو أجنبي". واستأنف حاكم كاليفورنيا، جافين نيوسوم، القرار لتجاوز صلاحياته في تولي ترامب قيادة الحرس الوطني لولايته.

وتستمر مداهمات الهجرة التي أشعلت شرارة الاحتجاجات يوم الجمعة الماضي، حيث تحمي قوات الحرس الوطني موظفي الهجرة.