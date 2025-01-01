رام الله / سما/

- ركزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس" الصادرة اليوم الأربعاء، في عناوينها على خبر استشهاد 100 مواطن في مجازر ارتكبها الاحتلال الاسرائيلي بحق المجوعين في مناطق مختلفة من قطاع غزة، وغارات مكثفة على خان يونس.

وفيما يلي أبرز هذه العناوين:

"الحياة الجديدة":

-شهيدان شقيقان وجرحى في عدوان واسع عل نابلس

-استراليا ونيوزيلندا والنرويج وبريطانيا وكندا تفرض عقوبات على سموتريتش وبن غفير

-مجلس الوزراء يجدد مطالبته بإنفاذ القانون الدولي لوقف سياسة العقاب الجماعي بحق شعبنا

-أولمرت يدعو ترمب للضغط على نتنياهو لوقف الحرب الاجرامية على غزة

-خبراء أمميون: إسرائيل ترتكب إبادة بقتلها مدنيين لجأوا إلى المدارس والأماكن الدينية في غزة

-تونبرغ: إسرائيل خطفتنا في المياه الدولية

-نتنياهو يأمل بالتوصل لتفاهمات مع "الحريديين" تمنع سقوط حكومته

-ناشطون يناشدون أعضاء الكونغرس الأميركي دعم قانون يحظر نقل الأسلحة إلى اسرائيل

-في انتهاك صارخ للمقدسات.. وزيرة في حكومة الاحتلال تطالب بالتحرك ضد مساجد في القدس ويافا واللد

-قافلة "الصمود" التضامنية تعبر الحدود التونسية الليبية

*"الأيام":

100 شهيد.. مجازر بحق المجوعين وغارات مكثفة على خان يونس

-قوة خاصة إسرائيلية تغتال مواطنًا في طمون

-إسرائيل تلغي إعفاء يسمح بتعاون بين المصارف الإسرائيلية والفلسطينية

-الاحتلال يعدم شقيقين في نابلس وإصابة العشرات

-مخطـط جـديـد للاحتلال لهـدم أكـثر مــن 100 وحدة سكنية جديدة في مخيم جنين

-باريس تشيد بمواقف للسلطة "تثبت رغبة للتقدم نحو تنفيذ حل الدولتين"

-بريطانيـا وأربـع دول أخـرى تـفـرض عقوبات على سموتريتش وبن غفير

-سفير واشنطن بإسرائيل يعتقد: الدولة الفلسطينية لم تعد هدفًا لأميركا

-إسرائيـل تقصـف ميـنـاء الحـديـدة اليمـنـي والحوثيون يتوعدون بتصعيد هجماتهم

*"القدس":

-عشرات الشهداء ومئات الجرحى في قصف مكثف على مختلف أنحاء القطاع

-اعدام الشقيقين نضال وخالد عميرة

-فرنسا تنفي التراجع عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية

-سموتريتش يوقف التعامل مع البنوك الفلسطينية

-مستعدون لقيام بدورنا لإقامة الدولة ضمن جدول زمني واضح وضمانات دولية قوية

-ترمب طلب من نتنياهو انهاء الحرب

-خمس دول أوروبية تفرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش

-تقري أممي: إسرائيل تشن حملة منظمة لمحو حياة الفلسطينيين

-مستوطن يغلق مدخل بلدة ياسوف بحماية جنود الاحتلال