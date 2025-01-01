  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

86 يوما على عودة الحرب : عشرات الشهداء والجرحى في قطاع غزة

الأربعاء 11 يونيو 2025 09:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
86 يوما على عودة الحرب : عشرات الشهداء والجرحى في قطاع غزة



غزة / سما/

واصلت طائرات الاحتلال الاسرائيلي قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٨٦ لعودة الحرب مخلفة أعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.

وحسب مصادر طبية فقد ارتقى ٨٥ شهيد منذ فجر الثلاثاء.

وتشكل مراكز توزيع المساعدات والخيام في مواصي خان يونس ابرز نقاط الموت في قطاع غزة.

جنوب القطاع

وقالت مصادر طبية ان أربعين مواطنا استشهدوا واصيب العشرات جنوب قطاع غزة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وفجر اليوم ارتقى اثنين من الشهداء باستهداف بئر ١٩ في منطقة المواصي ما بين رفح وخان يونس وهما :الحاج رياض صالح صيام ٦١ عام والحاج عبد الحميد عبد الرحمن جبر ٧٢ عام.

واستشهد المواطن عصام النجيلي واصيب عدد آخر في قصف من مسيرة إسرائيلية على خيمة تؤوي نازحين في بلدة القرارة شمالي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقال مصدر طبي في مجمع ناصر: ان اربع شهداء وصلوا في قصف مسيرة إسرائيلية لخيمة نازحين في مواصي بلدة القرارة شمالي خان يونس.

واستشهد ثمانية مواطنين خلال محاولتهم الحصول على الطعام غرب رفح خلال نهار يوم الثلاثاء.

ونسف جيش الاحتلال الإسرائيلي مباني سكنية شمالي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وسط القطاع

وجددت قوات الاحتلال قصفها فجر اليوم للمواطنين قرب مركز المساعدات الأمريكي شمال المنطقة الوسطى.

وارتقى سبعة شهداء وأكثر من تسعين إصابة جراء استهداف تجمعات المواطنين الذين ينتظرون المساعدات قرب محور نتساريم.

وكان سبعة مواطنين اخرين استشهدوا في ذات المنطقة خلال نهار الثلاثاء.

كما استشهد ثمانية مواطنين بقصف على منزل عائلة ابو شاويش في شارع ابو عريف بدير البلح.

واستشهد مواطنان وإصابة باستهداف من مسيرة إسرائيلية محيط دوار أبو فياض شمال غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

غزة والشمال

وارتقى عشرة شهداء ومصابين لمجمع الشفاء الطبي من منطقة محور نتساريم قرب الميناء الامريكي جنوب مدينة غزة.

واستشهد اربعة مواطنين ومصابون بقصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين بمنطقة الصفطاوي شمال غربي مدينة غزة وهم : عبدالله أبو رمضان ، أشرف أبو رمضان ، براء الشندغلي ومؤمن الشندغلي.

وكان ١٢ مواطن استشهدوا من الذين يحاولون تلقي المساعدات جنوب غرب مدينة غزة.

واسفرت الغارات الاسرائيلية على جباليا البلد ومخيم جباليا عن استشهاد ١٦ مواطن خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

من جهتها قالت وزارة الصحة في غزة انه وصل مشافي القطاع ٥٤ شهيد منهم شهيدان انتشال ، و ٣٠٥ مصاب خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى ٥٤٩٨١ شهيدًا و ١٢٦٩٢٠ مصابًا منذ السابع من أكتوبر للعام ٢٠٢٣ م .

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ ١٨ مارس ٢٠٢٥ بلغت (٤٧٠١ شهيد، ١٤٨٧٩ مصابًا).

الأكثر قراءة اليوم

"واللا" العبري : خطأ فادح كلف محمد السنوار حياته.. ما وجه الشبه بين مقتله واغتيال حسن نصر الله؟!

تقرير: مباحثات بين الوسطاء للتوصل إلى تسوية وضمانات لإنهاء الحرب على غزة

ويتكوف يؤكد وجود "تفاهمات" مع حماس.. ومسؤول إسرائيلي: هناك تقدم وتغييرات ومناقشات

طائرة إسرائيلية توثق هجوم مقاوم بغزة على دبابة وتفجيرها (شاهد)

صحيفة عبرية: “أوقفوا نبوءة خامنئي”..غزة ستبتلع دولتكم إن لم تنهوا الحرب فوراً

الناشطة غريتا ثونبرغ ترد على ترامب وتعلق على صورة لتلقيها شطيرة من جندي إسرائيلي

الإعلام العبري يحذر من وصول مقاتلة صينية متطورة إلى أيدي القوات الجوية المصرية

الأخبار الرئيسية

القناة 12 العبرية : حماس تبدي مرونة مفاجئة في مسألة الضمانات لانهاء الحرب على غزة

مجزرة المجوعين الدامية..25 شهيدا من منتظري المساعدات قرب نتساريم جنوب مدينة غزة

20250610094516

تقرير: مباحثات بين الوسطاء للتوصل إلى تسوية وضمانات لإنهاء الحرب على غزة

1-60-730x438

صحيفة عبرية: “أوقفوا نبوءة خامنئي”..غزة ستبتلع دولتكم إن لم تنهوا الحرب فوراً

8-14-730x438

إعلام إسرائيلي: ترامب طلب من نتنياهو إنهاء الحرب على غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية