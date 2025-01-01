تقرير: مباحثات بين الوسطاء للتوصل إلى تسوية وضمانات لإنهاء الحرب على غزة

القدس المحتلة/سما/

تجري الولايات المتحدة وقطر والوسطاء مباحثات متقدمة للتوصل إلى تسوية في تقديم ضمانات لإنهاء الحرب على غزة، في إشارة إلى ما تطلبه حركة حماس خلال المفاوضات من أجل إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار وصفقة تبادل أسرى مع إسرائيل.

وأوردت هيئة البث الإسرائيلية "كان 11" نقلا عن مسؤول مطلع على المحادثات، لم تسمه، قوله إن "الجهد الحالي يتركز بشكل أساسي على قطر مع حماس، من أجل إيجاد صيغة تكون بمثابة تسوية في مواقف الطرفين".

وأضاف أن "مقترح التسوية هذا سيكون في حال تبنيه من قبل الولايات المتحدة، مقبولا أيضا على إسرائيل".

وذكر مصدر آخر مطلع على المفاوضات، أن التقدم الذي جرى إحرازه قد يفضي إلى انفراجة ولكن ليس على المدى الفوري، مشيرا إلى أن هناك تحرك معين لكن الأمر متعلق باستعداد الطرفين (حماس وإسرائيل) تجاه التسوية المقترحة.

وأفاد مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية مساء الثلاثاء بأنه "في ضوء تقديم معين بالمفاوضات، عقد نتنياهو جلسة بمشاركة وزير الأمن والوزير ديرمر ورئيس أركان الجيش وأعضاء الفريق المفاوض، بهدف تلقي تحديثات على المقترح لإطلاق سراح مختطفينا، وبحث الخطوات المقبلة".



وقال نتنياهو في وقت سابق الثلاثاء، إن هناك "تقدما كبيرا" في المفاوضات الجارية بشأن صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة، معتبرا أنه "من المبكر إعطاء الأمل"، في إشارة إلى عدم وجود نتائج نهائية حتى الآن.

جاء ذلك في فيديو مصور تحدث من خلاله نتنياهو إلى المواطنين الإسرائيليين، في أعقاب التقارير الإسرائيلية التي تحدثت عن "تقدم حذر" في مفاوضات تبادل الأسرى، ودعوة الكابينيت السياسي والأمني إلى جلسة من المقرر أن تعقد يوم الخميس المقبل.