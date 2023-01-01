الحوثيون: استهداف مطار "بن غوريون" بصاروخين باليستيين أحدهما أصابه بشكل مباشر

صنعاء/سما/

أعلن الحوثيون، الثلاثاء، عزمهم توسيع نطاق هجماتهم على إسرائيل، وذلك بعد ساعات من هجوم تل أبيب على ميناء الحديدة غربي اليمن.

وقال نائب رئيس الهيئة الإعلامية للحوثيين، نصر الدين عامر، إن "العدوان الإسرائيلي الجديد على ميناء الحديدة لم يحدث أي تأثير يذكر على عمليات المساندة لغزة، ولا على معنويات شعبنا الذي يخرج أسبوعيا إلى الشوارع بالملايين نصرة لغزة".

وشدد على أن هذا العدوان "لم يعرقل التحضيرات لتصعيد وتوسيع العمليات داخل عمق إسرائيل".

وأضاف "لن يرفع الحصار البحري اليمني الذي أدى إلى إغلاق كامل لميناء أم الرشراش (إيلات)، ولن يرفع الحظر عن مطار اللد (بن غوريون) والذي أجبر أغلب شركات الطيران العالمية على وقف تعاملها مع مطارات العدو".

وأكد عامر أن "غزة ليست وحدها ولن تكون وحدها، والتصعيد وتوسيع العمليات قادم".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن الحوثيون قيام إسرائيل بقصف ميناء الحديدة، وذكرت قناة "المسيرة" التابعة لهم أن "العدو الإسرائيلي استهدف بغارتين أرصفة ميناء الحديدة"، ولم تتطرق إلى تفاصيل أخرى بشأن نتائج القصف الإسرائيلي.

ومن جانبه، ذكر الجيش الإسرائيلي في بيان أن "سفنا تابعة لسلاح البحرية هاجمت أهدافا لنظام الحوثي في ميناء الحديدة"، ردا على هجمات الحوثيين ضد إسرائيل.

وأضاف أن "الهجوم يهدف لتعميق الضرر في ميناء الحديدة الذي لا يزال يستخدم لعمليات إرهابية". وجدد الجيش الإسرائيلي إنذاره لليمنيين "بإخلاء الميناء".

ومدعيا استخدام الحوثيين الميناء لأغراض عسكرية قال "يكرر الجيش الإسرائيلي تحذيراته للمتواجدين داخل الميناء ويحثهم على الابتعاد وإخلاء المنطقة".



وفي جميع الهجمات الإسرائيلية السابقة على اليمن، أعلنت إسرائيل أن الهجمات تمت من خلال طائرات حربية. وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن "هذه هي المرة الأولى التي تهاجم فيها إسرائيل اليمن من البحر".

وأنذر الجيش الإسرائيلي مساء الإثنين جميع المتواجدين بموانئ رأس عيسى والحديدة والصليف غرب اليمن بالإخلاء، تمهيدا لقصفها.

ويعد هذا الإنذار الثالث من نوعه خلال أقل من شهرين، إذ سبقه تحذيران مماثلان في 11 و14 أيار/ مايو الماضي.



ويأتي التحذير الإسرائيلي بعد أن تحدثت تقارير إسرائيلية عن سقوط صاروخ أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل، قبل أن يصل إلى أجواء البلاد.

ويعتبر هذا أول إنذار يصدر بعد تنفيذ الجيش الإسرائيلي في 28 أيار/ مايو هجومه العاشر على اليمن منذ بدء حربه على قطاع غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وتستهدف الغارات الإسرائيلية على اليمن مصانع للإسمنت ومحطات للكهرباء وموانئ بحرية ومطار صنعاء، وهي الأهداف التي يتكرر استهدافها لأكثر من مرة.

ويؤكد الحوثيون استمرارهم في مهاجمة إسرائيل لحين إنهائها حرب الإبادة التي تشنها على الفلسطينيين بقطاع غزة منذ 20 شهرا.