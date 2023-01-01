الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن (فيديو)

القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أنه رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية، في تطور أمني أعقب ساعات من شنّ غارات إسرائيلية على ميناء الحديدة اليمني المطل على البحر الأحمر.

وأوضح الجيش في بيان أن الصاروخ “تم اعتراضه على الأرجح”، مشيرا إلى أن الحادث أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار في عدة مناطق في الوسط، بينما سُمع دوي انفجارات في سماء القدس.

وأفاد البيان لاحقًا بأنه “تم إطلاق صواريخ اعتراضية إضافية بسبب احتمال سقوط شظايا ناجمة عن عملية الاعتراض”.

وكانت إسرائيل قد أعلنت في وقت سابق الثلاثاء أن قواتها البحرية نفذت ضربات استهدفت منشآت تابعة للحوثيين في ميناء الحديدة.

وهددت تل أبيب بفرض حصار بحري وجوي على اليمن إذا واصلت جماعة الحوثي هجماتها على إسرائيل.

ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شنّ الحوثيون عدة هجمات استهدفت إسرائيل وسفنا تجارية في البحر الأحمر باستخدام صواريخ باليستية، وطائرات مسيرة، وزوارق مفخخة، ما تسبب باضطرابات في حركة التجارة العالمية. وردّت إسرائيل بسلسلة من الضربات الجوية والبحرية.