  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"الصحة العالمية": مستشفى الأمل في غزة خارج الخدمة

الثلاثاء 10 يونيو 2025 07:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الصحة العالمية": مستشفى الأمل في غزة خارج الخدمة



روما/سما/

 أعلن مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الثلاثاء، أن "مستشفى الأمل" جنوب قطاع غزة أصبح خارجا عن الخدمة.

وقال غيبريسوس، في منشور على منصة "إكس"، إن "مستشفى الأمل في خان يونس خارج الخدمة حاليا بسبب تزايد الهجمات التي يشنها الجيش الإسرائيلي في محيطه".

وأشار إلى أنه لم يعد بالإمكان الوصول إلى المستشفى، مما أدى إلى المزيد من الوفيات التي كان من الممكن تفاديها.

وأوضح المسؤول الأممي أن المستشفى لم يعد قادرا على استقبال مرضى جدد، رغم وجود العديد ممن هم بحاجة إلى رعاية طبية.

ولفت إلى أنه مع إغلاق "مستشفى الأمل" أصبح "مستشفى ناصر" الآن الوحيد في خان يونس جنوب غزة الذي يضم وحدة للعناية المركزة.

وأضاف غيبريسوس: "ندعو مرة أخرى إلى وقف فوري لإطلاق النار، وحماية المرافق الصحية، وإتاحة الوصول دون عوائق للأدوية الأساسية والإمدادات الطبية".

وتقاوم الخدمات الصحية بقطاع غزة انهيارا تاما جراء الهجمات الممنهجة التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على المستشفيات والمؤسسات الطبية، في إطار الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق أهالي القطاع منذ أكثر من عام ونصف.

الأكثر قراءة اليوم

هيئة البث: المليشيا التي تسلحها إسرائيل في قطاع غزة بدأت في محاولة تجنيد فلسطينيين

رسالة من "الحوثيين" إلى كتائب القسام

"واللا" العبري : خطأ فادح كلف محمد السنوار حياته.. ما وجه الشبه بين مقتله واغتيال حسن نصر الله؟!

وسط تصاعد الانقسامات.. نتنياهو: لن تكون هناك حرب أهلية

تحذيرات إسرائيلية من مخاطر دعم مجموعة "أبو شباب" المسلحة في غزة

إعلام عبري: سفير واشنطن في إسرائيل يحاول ثني الحريديم عن حل الكنيست

واشنطن :امتداد الاحتجاجات لمدن أمريكية عدة والمحتجون يرتدون الكوفية واعلام فلسطين

الأخبار الرئيسية

684854cc42360439a957c938

ويتكوف يؤكد وجود "تفاهمات" مع حماس.. ومسؤول إسرائيلي: هناك تقدم وتغييرات ومناقشات

684818444236047bcc03c5af

يديعوت: مليشيا أبو الشباب حاربت ضد الجيش المصري في سيناء

سفير أميركا لدى "إسرائيل": واشنطن لم تعد تدعم بالكامل قيام دولة فلسطينية

photo_2025-06-10_16-23-57

طائرة إسرائيلية توثق هجوم مقاوم بغزة على دبابة وتفجيرها (شاهد)

684824024236047aa91e2365

"i24NEWS": مسيرات إسرائيلية تقتل عناصر في "حماس" اشتبكوا مع "أبو شباب" في غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية