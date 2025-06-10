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ويتكوف يؤكد وجود "تفاهمات" مع حماس.. ومسؤول إسرائيلي: هناك تقدم وتغييرات ومناقشات

الثلاثاء 10 يونيو 2025 07:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
ويتكوف يؤكد وجود "تفاهمات" مع حماس.. ومسؤول إسرائيلي: هناك تقدم وتغييرات ومناقشات



القدس المحتلة/سما/

قال مصدر مطلع إن المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف، أبلغ مسؤولين إسرائيليين باعتقاده أن تفاهمات آخذة في التشكل مع حركة حماس بشأن اتفاق محتمل لوقف النار وتبادل الأسرى في قطاع غزة.

وبينما لم يكشف المصدر الذي تحدث إلى قناة CNN، عن تفاصيل هذه التفاهمات أو النقاط المحددة التي قد يتناولها أي اتفاق، أشار إلى أن ويتكوف يرى في الوضع الحالي "فرصة لتحقيق اختراق".

من جهته، صرح مسؤول إسرائيلي لقناة i24NEWS تعليقا على اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي الأمني الذي انعقد مساء الإثنين، بأن هناك "فرصة للتقدم"، موضحا أن "هناك تغييرات ومناقشات" جارية.

وأضاف أن قطر تنتظر ردا محدثا من حركة حماس على الخطة التي تقدم بها ويتكوف، والتي يراها الوسطاء الدوليون أساسا ممكنا لإحداث تقدم فعلي.

وفي السياق نفسه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في تصريحات الثلاثاء، إن هناك "تقدما ملحوظا" في الجهود المبذولة لتأمين إطلاق سراح الأسرى في غزة، لكنه حذر من أن "الحديث عن الأمل لا يزال سابقا لأوانه".

وكانت حماس قد أرسلت سابقا تعديلات على خطة ويتكوف، تشمل وقف إطلاق نار لمدة 60 يوما وإطلاق سراح 10 أسرى، وهي مقترحات انتقدتها كل من إسرائيل والولايات المتحدة. وتسعى الحركة إلى ضمانات أميركية بوقف دائم للعمليات العسكرية.

وأشار مصدر مطلع على سير المفاوضات إلى أن واشنطن تقدم لحماس "ضمانات متزايدة"، تترجم على شكل خطوات تدريجية قد تفضي إلى إنهاء الحرب. غير أن المصدر نفسه شدد على أن "التفاؤل الأكبر يأتي من الجانب الأميركي، وليس من الجانب الإسرائيلي"، لافتا إلى ضغوط تمارسها إدارة ترامب من أجل التوصل إلى اتفاق في أسرع وقت.

وفي الوقت نفسه، لم يصدر تعليق رسمي من مجلس الأمن القومي الأميركي ولا من مكتب المبعوث ويتكوف بشأن هذه التطورات، كما لم تعلق حماس حتى اللحظة على ما نقل عن تقدم محتمل في المحادثات.

وتقترح المبادرة الأميركية وقف إطلاق نار لمدة 60 يوما، التزمت إسرائيل بمضمونه، في حين قدمت حماس مطالب إضافية تتعلق بإنهاء دائم للحرب مقابل إطلاق سراح الأسرى المتبقين لديها.

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