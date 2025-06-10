"إسرائيل" تعلن ترحيل الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ (صور)

وكتبت الخارجية في منشور عبر منصة "إكس": "غادرت غريتا ثونبرغ إسرائيل على متن رحلة متجهة إلى السويد عبر فرنسا".

وكانت السفينة "مادلين" قد انطلقت من جزيرة صقلية جنوبي إيطاليا يوم الأحد الماضي، وعلى متنها 12 ناشطا دوليا لكسر الحصار الإسرائيلي عن غزة وإيصال المساعدات الإنسانية.

وقبل أمس أحاطت قوارب إسرائيلية بالسفينة، وأطلقت صفارات الإنذار على متنها تحذيرا من اقتراب القوارب الإسرائيلية منها في عرض البحر.

وأعلن الجيش الإسرائيلي فجر أمس الاثنين أن جنوده سيطروا على السفينة "مادلين" قبل وصولها إلى قطاع غزة.

كما صرحت وزارة الخارجية الإسرائيلية بأن إيقاف السفينة حدث بناء على الحصار البحري المفروض على غزة منذ عام 2007 والذي يمنع دخول السفن غير المصرح لها بذلك.