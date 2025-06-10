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الجيش الإسرائيلي: دمرنا 1200 هدف لـ"حماس" في خان يونس لتوسيع المنطقة العازلة

الثلاثاء 10 يونيو 2025 06:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي: دمرنا 1200 هدف لـ"حماس" في خان يونس لتوسيع المنطقة العازلة



القدس المحتلة/سما/

أعلن المحتدث باسم الجيش الإسرائيلي أن قوات اللواء 188 أنجزت في الأسابيع الأخيرة عملية عسكرية أسفرت عن تدمير أكثر من 1200 هدف "لحماس" في بلدات النقب الغربي.


ووفقا لبيان الجيش فقد ركزت هذه العملية على كشف وتدمير البنى التحتية في منطقة خربة خزاعة، التي كانت تعتبر معقلا رئيسيا حركة "حماس"، بهدف توسيع ما وصفها بـ"منطقة التأمين الدفاعية المتقدمة" أمام بلدات النقب الغربي.

وزعم الجيش الإسرائيلي في بيانه أنه انطلقت من خربة خزاعة مئات من عناصر حماس الذين اقتحموا الحدود وشاركوا في هجوم السابع من أكتوبر.


وخلال العملية، نفذت القوات أعمالا هندسية دقيقة بالإضافة إلى ضربات جوية مكثفة، مما أدى إلى تصفية عشرات المقاتلين وتدمير أكثر من 1200 بنية تحتية فوق وتحت الأرض، بهدف إزالة التهديدات الأمنية عن البلدات المجاورة للحدود.

كما عثرت القوات على نفق أرضي بطول 500 متر وعمق 25 مترا، وتم تدميره بالكامل خلال العملية، على ما جاء في بيان المتحدث العسكري الإسرائيلي.

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