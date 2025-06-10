الإعلام العبري يحذر من وصول مقاتلة صينية متطورة إلى أيدي القوات الجوية المصرية

القدس المحتلة/سما/

حذرت وسائل إعلام إسرائيلية من وصول طائرة صينية متطورة للغاية للقوات الجوية المصرية، مشيرة إلى قدراتها القتالية العالية.

وفي الوقت نفسه رجح الإعلام العبري أن تكون الصفقة مجرد خدعة من جانب مصر للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية للحصول على أسلحة أكثر تطورا.

ونقل موقع "ناتسيف نت" الإخباري الإسرائيلي المتخصص في الشؤون المصرية، عن وسائل إعلام صينية قولها إن طائرة مقاتلة جديدة كليًا من طراز J-10CE، تحمل الرقم 204، ويُرجّح أن يكون رقمها التسلسلي 02024، مما يشير إلى أنها جزء من شحنة حديثة إلى عميل لم يُكشف عن هويته.

وقال الموقع العبري إن هذه المشاهدة أثارت فضول المتابعين في إسرائيل وسط تساؤلات متزايدة حول هوية العميل الجديد الذي اشترى النسخة التصديرية من المقاتلة الصينية متعددة المهام.

وأضاف الموقع إنه لم لم يُحدد ما إذا كانت الطائرة قد خرجت من خطوط إنتاج شركة تشنغدو لصناعة الطائرات (CAC) أو شركة قوانغشي لصناعة الطيران (GAIC)، وهما الشركتان المعروفتان بتجميع هذا الطراز.

ووفقًا للصحفي الصيني هورين، تشمل قائمة العملاء المحتملين للطائرة المقاتلة الصينية J-10CE أوزبكستان ومصر وإندونيسيا وباكستان.

فيما لفت الموقع العبري إلى أن مصر أبدت اهتمامها بشراء الطائرة المقاتلة ضمن صفقة محتملة لحوالي 40 طائرة من طراز J-10CE.

وووفق الموقع الإسرائيلي فأن هذه الطائرات متطورة تقنيًا، وهي من الجيل الرابع والنصف، ومجهزة بصواريخ موجهة بعيدة المدى من طراز PL-15، مصممة للقتال خارج مدى الرؤية (BVR).

وطائرة J-10CE هي نسخة تصديرية مطورة من طائرة J-10C المقاتلة، وتتميز بأنظمة طيران حديثة وقدرات قتالية متقدمة، مما يجعلها خيارًا جذابًا للعديد من القوات الجوية حول العالم.

كما أثبتت طائرة J-10CE مؤخرًا تفوقها القتالي خلال الصراع الأخير بين باكستان والهند، حيث أسقطت ست طائرات معادية بواسطة هذه الطائرة، وقد عزز نجاحها في ساحة المعركة الطلب على الطائرة، ويشير آخر تسليم لجهة مجهولة إلى تزايد الاهتمام الدولي بها.

وحظيت المقاتلة الصينية J-10CE، النسخة التصديرية من J-10، باهتمام واسع ومفاجئ في معرض لانكاوي الدولي للملاحة البحرية والفضاء (LIMA 2025) في ماليزيا.

وقد جذبت المقاتلة المتطورة أحادية المحرك انتباه الوفود العسكرية والعديد من الزوار، وعلى رأسهم نائب رئيس الوزراء الماليزي أحمد زاهد حميدي، الذي اطلع على الطائرة عن كثب خلال المعرض.

وتعكس هذه الخطوة اهتمام ماليزيا المتزايد بالصناعات الدفاعية الصينية، حيث تسعى كوالالمبور إلى تحديث أسطولها الجوي وتحسين قدراتها الدفاعية في ظل المنافسة الشرسة بين كبرى شركات تصنيع الطائرات العسكرية في آسيا.

وقال تقرير الموقع إن التقديرات تشير إلى أن مصر لن تجرؤ على طلب طائرات مقاتلة من الصين، مهما كانت الظروف، خشية أن يلغي ترامب المساعدات الأمريكية السنوية لمصر والبالغة حوالي ملياري دولار، وربما يفرض أيضًا عقوبات على الجيش المصري.

وزعم الموقع العبري إن كل هذا الاهتمام المصري مُضلّل، ومحاولة للضغط على الإدارة الأمريكية لتزويدها بأسلحة متطورة رفضت حتى اليوم تزويدها بها، وذلك للحفاظ على التفوق العسكري الإسرائيلي في الشرق الأوسط.