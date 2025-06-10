الأورومتوسطي: "إسرائيل" تجند عصابات محلية في غزة لجعل نقاط توزيع المساعدات ساحات ذبح جماعي

غزة/سما/

أفاد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بأن إسرائيل تجند عصابات محلية ومرتزقة أجانب لتحويل نقاط توزيع المساعدات في غزة إلى ساحات ذبح جماعي وإثارة الفوضى.



وقال المرصد في بيان اليوم "وثق فريقنا الميداني، إطلاق إسرائيل وأفراد عصابة مسلحة تعمل بتوجيهه النار مباشرة على مئات المدنيين أثناء محاولتهم الوصول إلى نقطة توزيع مساعدات أنشأها الجيش غرب مدينة رفح جنوب ، ما أسفر عن ارتقاء 14 مدنيا على الأقل".

وأضاف المرصد في بيانه: "تلقينا إفادات تشير إلى أن المسلحين كانوا يرتدون زيا عسكريا يحمل شعار "جهاز مكافحة الإرهاب الفلسطيني" وهو زي خاص بعصابة مسلحة أنشأها "ياسر أبو شباب" وتعمل بتوجيه من جيش الاحتلال وتتخذ من مناطق سيطرته مقرا لها".

وتابع "وصلتنا معلومات مؤكدة عن مقتل مدني فلسطيني برصاص أحد المسلحين الأجانب العاملين ضمن الشركة الأمريكية المشرفة على مركز توزيع المساعدات".

وأوضح أن "مشاركة المسلحين الأجانب في الأعمال العدائية خارج أراضيهم، ولحساب طرف عسكري أجنبي، قد يرقى إلى وصفهم كمرتزقة".

وكانت صحيفة "معاريف" العبرية كشفت أن من يقف وراء تجنيد "عصابة أبو شباب" في غزة جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" في سيناريو لخلق "بديل محلي" لحركة "حماس".

وذكرت الصحيفة أن "عصابة أبو شباب" تتكون من عدة عشرات من الأفراد، معظمهم من عائلة أو عشيرة واحدة، فإن معظم من جندهم الشاباك هم مجرمون غزيون معروفون بتورطهم في تجارة المخدرات، التهريب، والسرقات".

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت مصادر طبية بمستشفيات غزة عن مقتل العشرات جراء القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة من القطاع منذ فجر الثلاثاء بينهم 20 شخصا من منتظري المساعدات الإنسانية قرب محور نتساريم وسط القطاع.