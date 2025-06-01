  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

سفير أميركا لدى "إسرائيل": واشنطن لم تعد تدعم بالكامل قيام دولة فلسطينية

الثلاثاء 10 يونيو 2025 06:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
سفير أميركا لدى "إسرائيل": واشنطن لم تعد تدعم بالكامل قيام دولة فلسطينية



واشنطن/سما/

أكد سفير واشنطن لدى إسرائيل أن الولايات المتحدة لم تعد تؤيد تماماً قيام دولة مستقلة للفلسطينيين، مضيفاً أنه إذا ما أُنشئت دولة فيمكن أن تكون في مكان آخر بالمنطقة بدلا من الضفة الغربية.


وقال مايك هاكابي، المُعيّن من قِبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في مقابلة مع بلومبرغ: "ما لم تحدث بعض التغييرات المهمة التي تُغير الثقافة، فلن يكون هناك مجال لذلك". وأضاف أن هذه التغييرات على الأرجح لن تحدث "خلال حياتنا".

وعندما سُئل عما إذا كانت الدولة الفلسطينية لا تزال هدفاً للسياسة الأميركية، كما كانت على مدى العقدين الماضيين، قال: "لا أعتقد ذلك".

أما فيما يتعلق بموقع الدولة الفلسطينية، اقترح هاكابي اقتطاع قطعة أرض من دولة إسلامية بدلا من مطالبة إسرائيل بإفساح المجال.

أتت تصريحات السفير الإسرائيلي بينما تعمل الدول الأوروبية والعربية على دعم قيام دولة فلسطينية.

مؤتمر في نيويورك
وستستضيف الأمم المتحدة في نيويورك ما بين 17 و20 يونيو/حزيران المقبل، "مؤتمر حل الدولتين" برئاسة مشتركة سعودية ــ فرنسية.

والمنتظر أن تصدر بنهايته "وثيقة" تكون بمثابة "خريطة طريق" لقيام الدولة الفلسطينية تستند إلى أعمال ثماني مجموعات تم تشكيلها، ومهمتها تقديم مقترحات "عملية" في ثمانية أبواب كاملة تغطي كل جوانب النزاع الفلسطيني ــ الإسرائيلي.

الأكثر قراءة اليوم

انتهاء محادثة ترامب ونتنياهو

هيئة البث: المليشيا التي تسلحها إسرائيل في قطاع غزة بدأت في محاولة تجنيد فلسطينيين

رسالة من "الحوثيين" إلى كتائب القسام

"واللا" العبري : خطأ فادح كلف محمد السنوار حياته.. ما وجه الشبه بين مقتله واغتيال حسن نصر الله؟!

وسط تصاعد الانقسامات.. نتنياهو: لن تكون هناك حرب أهلية

تحذيرات إسرائيلية من مخاطر دعم مجموعة "أبو شباب" المسلحة في غزة

إعلام عبري: سفير واشنطن في إسرائيل يحاول ثني الحريديم عن حل الكنيست

الأخبار الرئيسية

photo_2025-06-10_16-23-57

طائرة إسرائيلية توثق هجوم مقاوم بغزة على دبابة وتفجيرها (شاهد)

684824024236047aa91e2365

"i24NEWS": مسيرات إسرائيلية تقتل عناصر في "حماس" اشتبكوا مع "أبو شباب" في غزة

14-1-730x438

بيان مشترك لـ5 دول: نعلن فرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش بسبب تحريضهما على العنف ضد الفلسطينيين

20250601152148reup-2025-06-01t152018z_1793044299_rc2mteaaf8hj_rtrmadp_3_israel-palestinians-ngo-gaza.h-1-730x438-1-730x438-1-730x438 (1)

الغارديان: سفينة مادلين لم تصل إلى غزة لكنها فضحت التواطؤ الغربي في الإبادة..

2-35-730x438

تجدد اتصالات التهدئة “عن بعد”.. والوسيط بحبح للغزيين: أعدكم بإيجاد معادلة مقبولة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية