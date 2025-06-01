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يائير غولان يدعو إلى إنهاء الحرب في غزة

الثلاثاء 10 يونيو 2025 06:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
يائير غولان يدعو إلى إنهاء الحرب في غزة



القدس المحتلة/سما/

دعا يائير غولان رئيس حزب الديمقراطيين الإسرائيلي، إلى وقف الحرب في غزة، وقال إن حكومة بنيامين نتانياهو لم تعد تمثل غالبية الإسرائيليين.


وقال غولان وهو نائب رئيس أركان الجيش السابق، قبل أيام من تصويت في البرلمان تأمل المعارضة أن يؤدي إلى انتخابات عامة، "اليوم، حكومة إسرائيل لا تمثل الغالبية العظمى من الإسرائيليين".

وأضاف للصحافيين إن إسرائيل "يجب أن تنهي الحرب في أسرع وقت ممكن"، معتبرا أن الحكومة الحالية "تمثل تهديدا للديمقراطية".


وقال إنه يمثل أولئك "الذين يريدون إنقاذ الديموقراطية الإسرائيلية... من مستقبل فاسد ... ومن الرؤية القومية والمتطرفة التي يحملها فصيل صغير جدا في المجتمع الإسرائيلي"، مشيرا إلى أن "الغالبية العظمى تريد الحفاظ على إسرائيل كموطن للشعب اليهودي وفي نفس الوقت دولة حرة ومتساوية وديمقراطية".

وشدد على أن "الغالبية العظمى من الإسرائيليين يريدون إنهاء الحرب في غزة فورا، وإعادة جميع الرهائن المحتجزين في صفقة تبادل واحدة، مضيفا: "أعتقد أننا يمكن أن نصل إلى صفقة تبادل رهائن في غضون أيام ... أعتقد أنه بإنهاء الحرب وتحرير الرهائن، سنتمكن من بناء بديل لحماس داخل قطاع غزة".

وتعرض غولان لموجة انتقادات مؤخرا لقوله إن "دولة عاقلة... لا تقتل الأطفال كهواية".

وقال الإثنين أيضا إن معظم الإسرائيليين يؤيدون إلزام اليهود المتشددين (الحريديم) بالتجنيد، وهو موضوع سبب توترا بين نتانياهو والأحزاب المتطرفة في حكومته، مع تهديد نواب بإسقاطه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق هذا الأسبوع.

وتسعى بعض أحزاب المعارضة إلى إدراج مشروع قانون لحل الكنيست في جدول أعمال الجلسة العامة الأربعاء، أملا في استثمار غضب الحريديم.

وقال غولان "الغالبية العظمى تريد انتخابات جديدة في أسرع وقت ممكن".


وهددت حركة "شاس" اليهودية المتشددة الإثنين بإسقاط حكومة نتانياهو بدعمها لاقتراح إجراء انتخابات مبكرة بسبب الخلاف حول سنّ قانون الخدمة العسكرية لليهود المتشددين.

ويواجه ائتلاف نتانياهو، الذي يعد من أكثر الحكومات يمينية في تاريخ إسرائيل، خطر الانهيار على خلفية الخلاف المتصاعد حول إعفاء اليهود المتشددين (الحريديم) من الخدمة العسكرية.

ويتعرض هذا الامتياز الذي يتمتع به الحريديم لرفض متزايد من المجتمع الإسرائيلي، لا سيما في ظل الحرب التي تخوضها إسرائيل مع حركة حماس في قطاع غزة منذ عشرين شهرا.

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