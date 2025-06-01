"i24NEWS": مسيرات إسرائيلية تقتل عناصر في "حماس" اشتبكوا مع "أبو شباب" في غزة

القدس المحتلة/سما/

أفادت قناة "i24NEWS" بأن الجيش الإسرائيلي قتل عناصر في حركة "حماس" حاولوا استهداف "عصابة ياسر أبو شباب" في قطاع غزة.



وفي التفاصيل، أفادت القناة بأن الجيش الإسرائيلي "قتل ليلة أمس الاثنين، مسلحين من "حماس" حاولوا مهاجمة ميليشيا "ياسر أبو شباب" في قطاع غزة، وتدخل الجيش الإسرائيلي في اشتباك بأسلحة نارية بين الجانبين، ونفذ غارة جوية لدعم أبو شباب".

وأضافت أن "اشتباكات اندلعت قرب منتصف الليل بين عناصر من حماس وعناصر من الميليشيا جنوب قطاع غزة، تبادل خلالها الطرفان إطلاق النار، وتكبد كل منهما عددا من القتلى".

وذكرت أنه "خلال الاشتباكات، أرسلت إسرائيل طائرة بدون طيار تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي إلى موقع الحادث، حيث رصدت الحادث، ثم هاجمت أربعة من عناصر حماس، ويعد هذا أول هجوم إسرائيلي في غزة يهدف فقط إلى مساعدة ميليشيا أبو شباب".

وفي ذات السياق، أعلنت "عصابة أبو الشباب" صباح اليوم الثلاثاء عن أول هجوم لها على عناصر أمن حماس في مدينة خان يونس، بالقرب من مواقعها شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وكتب غسان الدهيني، نائب ياسر أبو الشباب، في منشور على "فيسبوك" أن "مجموعة من قوات العمليات الخاصة التابعة للقوات الشعبية نصبت كمينا لمجموعة من ذراع حماس".

وتابع: "استخدمت القوات الشعبية قاذفات مضادة للطائرات لأول مرة، وعادت المجموعة إلى قواعدها".



كما أضاف في المنشور قائمة بأسماء عناصرحماس الذين قتلوا على أيديهم خلال الحرب.

وفي وقت سابق، كشفت صحيفة "معاريف" العبرية أن من يقف وراء تجنيد "عصابة أبو شباب" في غزة جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" في سيناريو لخلق "بديل محلي" لحركة "حماس".

وقالت الصحيفة إن "عصابة أبو شباب" تتكون من عدة عشرات من الأفراد، معظمهم من عائلة أو عشيرة واحدة، فإن معظم من جندهم الشاباك هم مجرمون غزيون معروفون بتورطهم في تجارة المخدرات، التهريب، والسرقات".

وكان قد كشف رئيس حزب إسرائيل بيتنا، أفيغدور ليبرمان، الأسبوع الماضي عن حقيقة تسليح إسرائيل لـ"عصابة أبو شباب"، وبعد النشر، لم يكن أمام الرقيب على الإعلام العبري خيار سوى السماح بنشر بعض التفاصيل.

وعلق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاحقا على هذا الأمر، معلنا أن هذه الخطوة جاءت بناء على نصيحة مسؤولين أمنيين. وتساءل نتنياهو: "ما العيب في ذلك؟ إنه أمر جيد فحسب. إنه ينقذ أرواح جنود الجيش الإسرائيلي فحسب".