غوارديولا يوجه خطابا تاريخيا تضامنا مع غزة (فيديو)

مدريد/سما/

وجّه الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنكليزي، خطاباً تاريخياً تضامناً مع غزة خلال حفل أقيم مساء الاثنين بجامعة مانشستر بعد منحه درجة الدكتوراة الفخرية.

وأعلن مانشستر سيتي حصول غوارديولا على الدرجة الفخرية تكريماً لما قدمه لمدينة مانشستر منذ عام 2016 سواء داخل الملعب أو خارجه.

وقال غوارديولا في كلمته إنه حزين لما يحدث في بعض أنحاء العالم وفقدان مئات الضحايا في أوكرانيا والسودان وفلسطين.

وأضاف: “نحن في صمت تام أمام مشاهد العنف التي نراها، وأشعر بحزن عمق لسقوط الأبرياء في أوكرانيا والسودان وغزة”.

وتابع: “ما نشاهده في غزة أمر مؤلم للغاية، هذا يؤلم جسدي.. نشاهد وفاة الآلاف من الأبرياء والأطفال ومعاناة الآلاف من العائلات بسبب أحداث العنف”.

وقال غوارديولا إنه لا يتحدث حول الأيدلوجية، ولكن رسالته حول حب الحياة والاهتمام بالجار.

وتابع: “ربما يعتقد البعض أنه ليس من شأننا أن نشاهد قتل أطفال أعمارهم 4 أو 5 أعوام بسبب قنبلة بينما لا يوجد مستشفى من الأساس لعلاج المصابين.. أقول لهؤلاء فكروا كما تريدون، ولكن أنت القادم.. طفلك سيكون الضحية القادمة”.

وتحدث غوارديولا عن غزة تحديدا قائلا: “عندما بدأ الحصار على غزة، أشاهد العديد من الصور ومقاطع الفيديو وأنا في حالة رعب بينما يقول البعض إننا نعيش في مكان بعيد عنهم.. فماذا يمكن أن نفعل؟”.

وحكى مدرب السيتي قصة عن اشتعال غابة وسط خوف كل الحيوانات بينما تحلق الطيور في السماء وترش مياه ضعيفة على الغابة لإخمادها وشاهد الثعبان الموقف ضاحكا بسخرية من موقف الطائر.

وواصل: “الطائر الصغير رد عليه بأنه يعرف أن ما يفعله لن يخمد الحرائق ولكنه يقوم بدوره”.

وأكد غوارديولا أن قوة هذا العالم تكمن في رفض الصمت وامتلاك المبدأ في مواجهة ما يحدث.