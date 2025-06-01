  1. الرئيسية
  2. الرياضة

غوارديولا يوجه خطابا تاريخيا تضامنا مع غزة (فيديو)

الثلاثاء 10 يونيو 2025 06:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
غوارديولا يوجه خطابا تاريخيا تضامنا مع غزة (فيديو)



مدريد/سما/

وجّه الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنكليزي، خطاباً تاريخياً تضامناً مع غزة خلال حفل أقيم مساء الاثنين بجامعة مانشستر بعد منحه درجة الدكتوراة الفخرية.

وأعلن مانشستر سيتي حصول غوارديولا على الدرجة الفخرية تكريماً لما قدمه لمدينة مانشستر منذ عام 2016 سواء داخل الملعب أو خارجه.

وقال غوارديولا في كلمته إنه حزين لما يحدث في بعض أنحاء العالم وفقدان مئات الضحايا في أوكرانيا والسودان وفلسطين.

وأضاف: “نحن في صمت تام أمام مشاهد العنف التي نراها، وأشعر بحزن عمق لسقوط الأبرياء في أوكرانيا والسودان وغزة”.

وتابع: “ما نشاهده في غزة أمر مؤلم للغاية، هذا يؤلم جسدي.. نشاهد وفاة الآلاف من الأبرياء والأطفال ومعاناة الآلاف من العائلات بسبب أحداث العنف”.

وقال غوارديولا إنه لا يتحدث حول الأيدلوجية، ولكن رسالته حول حب الحياة والاهتمام بالجار.

وتابع: “ربما يعتقد البعض أنه ليس من شأننا أن نشاهد قتل أطفال أعمارهم 4 أو 5 أعوام بسبب قنبلة بينما لا يوجد مستشفى من الأساس لعلاج المصابين.. أقول لهؤلاء فكروا كما تريدون، ولكن أنت القادم.. طفلك سيكون الضحية القادمة”.

وتحدث غوارديولا عن غزة تحديدا قائلا: “عندما بدأ الحصار على غزة، أشاهد العديد من الصور ومقاطع الفيديو وأنا في حالة رعب بينما يقول البعض إننا نعيش في مكان بعيد عنهم.. فماذا يمكن أن نفعل؟”.

وحكى مدرب السيتي قصة عن اشتعال غابة وسط خوف كل الحيوانات بينما تحلق الطيور في السماء وترش مياه ضعيفة على الغابة لإخمادها وشاهد الثعبان الموقف ضاحكا بسخرية من موقف الطائر.

وواصل: “الطائر الصغير رد عليه بأنه يعرف أن ما يفعله لن يخمد الحرائق ولكنه يقوم بدوره”.

وأكد غوارديولا أن قوة هذا العالم تكمن في رفض الصمت وامتلاك المبدأ في مواجهة ما يحدث.

الأكثر قراءة اليوم

انتهاء محادثة ترامب ونتنياهو

هيئة البث: المليشيا التي تسلحها إسرائيل في قطاع غزة بدأت في محاولة تجنيد فلسطينيين

رسالة من "الحوثيين" إلى كتائب القسام

"واللا" العبري : خطأ فادح كلف محمد السنوار حياته.. ما وجه الشبه بين مقتله واغتيال حسن نصر الله؟!

وسط تصاعد الانقسامات.. نتنياهو: لن تكون هناك حرب أهلية

تحذيرات إسرائيلية من مخاطر دعم مجموعة "أبو شباب" المسلحة في غزة

إعلام عبري: سفير واشنطن في إسرائيل يحاول ثني الحريديم عن حل الكنيست

الأخبار الرئيسية

سفير أميركا لدى "إسرائيل": واشنطن لم تعد تدعم بالكامل قيام دولة فلسطينية

photo_2025-06-10_16-23-57

طائرة إسرائيلية توثق هجوم مقاوم بغزة على دبابة وتفجيرها (شاهد)

684824024236047aa91e2365

"i24NEWS": مسيرات إسرائيلية تقتل عناصر في "حماس" اشتبكوا مع "أبو شباب" في غزة

14-1-730x438

بيان مشترك لـ5 دول: نعلن فرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش بسبب تحريضهما على العنف ضد الفلسطينيين

20250601152148reup-2025-06-01t152018z_1793044299_rc2mteaaf8hj_rtrmadp_3_israel-palestinians-ngo-gaza.h-1-730x438-1-730x438-1-730x438 (1)

الغارديان: سفينة مادلين لم تصل إلى غزة لكنها فضحت التواطؤ الغربي في الإبادة..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية