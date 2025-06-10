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نتنياهو يدعي حدوث “تقدم” بمفاوضات تبادل الأسرى ووقف النار بغزة

الثلاثاء 10 يونيو 2025 06:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يدعي حدوث “تقدم” بمفاوضات تبادل الأسرى ووقف النار بغزة



القدس المحتلة/سما/

ادعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، حدوث “تقدم ملحوظ” بمفاوضات تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بقطاع غزة الذي ترتكب فيه تل أبيب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، لكنه قال إنه “من السابق لأوانه إعطاء أمل”.

ونشرت القناة 12 العبرية، مقطع فيديو لنتنياهو، قال فيه إن هناك “تقدما ملحوظا” بمفاوضات تبادل الأسرى ووقف النار بغزة.

لكنه استدرك بالقول: “من السابق لأوانه إعطاء أمل”.

من جهة أخرى  قال مراسل لموقع أكسيوس عبر منصة إكس اليوم الثلاثاء، نقلا عن مسؤولين كبيرين أمريكي وإسرائيلي، إنه لا يتوقع حدوث انفراجة في محادثات مرتقبة هذا الأسبوع حول وقف إطلاق النار في غزة، لكن الجهود المبذولة لإقناع حماس بتخفيف موقفها حيال مقترح تدعمه الولايات المتحدة تحرز تقدما.

ومرارا، أعلنت حركة حماس استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين “دفعة واحدة”، مقابل إنهاء حرب الإبادة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين.

لكن نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، يتهرب بطرح شروط جديدة، بينها نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، ويصر حاليا على إعادة احتلال غزة.

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