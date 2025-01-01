وزيرة البيئة الاسرائيلية تطالب بالتحرك ضد مساجد في القدس ويافا واللد

القدس المحتلة/سما/

طالبت وزيرة حماية البيئة الإسرائيلية "عيديت سيلمان"، اليوم الثلاثاء، القائد العام للشرطة الإسرائيلية "داني ليفي"، باتخاذ خطوات فورية لتطبيق القانون ضد ما وصفته بـ"التجاوزات الحادة في استخدام مكبرات الصوت داخل المساجد"، مع التركيز على ثلاثة مساجد في القدس ويافا واللد.

جاء ذلك بحسب ما ورد في رسالة رسمية وجهتها سيلمان إلى الشرطة الإسرائيلية، وجاء فيها أن الوزارة رصدت "شكاوى متكررة تتعلق بضوضاء، ناجمة عن استخدام مكبرات صوت في مساجد السكسك في يافا، والعمري الكبير في اللد، وسلوان في القدس المحتلة.

وادعت أن القياسات التي أجرتها الوزارة كشفت عن "تجاوزات خطيرة للحدود المسموح بها للصوت في القانون"، مشيرة إلى أن وزارتها قدمت تقارير مفصلة بهذا الخصوص، دون أن يتم اتخاذ "خطوات ملموسة للقضاء على هذه الظاهرة"، وفق تعبيرها.

واعتبرت سيلمان أن القضية لم تعد بيئية فحسب، بل تحوّلت إلى "مسألة تتعلق بالحوكمة"، وأضافت أن "الوضع الذي لا يُطبَّق فيه القانون رغم التجاوزات المثبتة، أمر غير مقبول".

كما طالبت بتفعيل نظام رصد الضوضاء، وفرض غرامات على المخالفين، من خلال كاميرات وأجهزة قياس رقمية.

كما طالبت بإصدار أوامر فورية تقضي بإزالة مكبرات الصوت في المساجد التي تتجاوز الحد القانوني المسموح به، وفرض غرامات، وتنفيذ عمليات مصادرة للمعدات ذات الصلة، وفتح ملفات تحقيق وفقا للضرورة.