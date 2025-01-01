  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

وزيرة البيئة الاسرائيلية تطالب بالتحرك ضد مساجد في القدس ويافا واللد

الثلاثاء 10 يونيو 2025 02:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة البيئة الاسرائيلية تطالب بالتحرك ضد مساجد في القدس ويافا واللد



القدس المحتلة/سما/

طالبت وزيرة حماية البيئة الإسرائيلية "عيديت سيلمان"، اليوم الثلاثاء، القائد العام للشرطة الإسرائيلية "داني ليفي"، باتخاذ خطوات فورية لتطبيق القانون ضد ما وصفته بـ"التجاوزات الحادة في استخدام مكبرات الصوت داخل المساجد"، مع التركيز على ثلاثة مساجد في القدس ويافا واللد.

جاء ذلك بحسب ما ورد في رسالة رسمية وجهتها سيلمان إلى الشرطة الإسرائيلية، وجاء فيها أن الوزارة رصدت "شكاوى متكررة تتعلق بضوضاء، ناجمة عن استخدام مكبرات صوت في مساجد السكسك في يافا، والعمري الكبير في اللد، وسلوان في القدس المحتلة.

وادعت أن القياسات التي أجرتها الوزارة كشفت عن "تجاوزات خطيرة للحدود المسموح بها للصوت في القانون"، مشيرة إلى أن وزارتها قدمت تقارير مفصلة بهذا الخصوص، دون أن يتم اتخاذ "خطوات ملموسة للقضاء على هذه الظاهرة"، وفق تعبيرها.

واعتبرت سيلمان أن القضية لم تعد بيئية فحسب، بل تحوّلت إلى "مسألة تتعلق بالحوكمة"، وأضافت أن "الوضع الذي لا يُطبَّق فيه القانون رغم التجاوزات المثبتة، أمر غير مقبول".

كما طالبت بتفعيل نظام رصد الضوضاء، وفرض غرامات على المخالفين، من خلال كاميرات وأجهزة قياس رقمية.

كما طالبت بإصدار أوامر فورية تقضي بإزالة مكبرات الصوت في المساجد التي تتجاوز الحد القانوني المسموح به، وفرض غرامات، وتنفيذ عمليات مصادرة للمعدات ذات الصلة، وفتح ملفات تحقيق وفقا للضرورة.

الأكثر قراءة اليوم

انتهاء محادثة ترامب ونتنياهو

هيئة البث: المليشيا التي تسلحها إسرائيل في قطاع غزة بدأت في محاولة تجنيد فلسطينيين

رسالة من "الحوثيين" إلى كتائب القسام

"هآرتس" تتحدث عن ضغوط قطرية على "حماس" لوقف إطلاق النار

وسط تصاعد الانقسامات.. نتنياهو: لن تكون هناك حرب أهلية

تحذيرات إسرائيلية من مخاطر دعم مجموعة "أبو شباب" المسلحة في غزة

إعلام عبري: سفير واشنطن في إسرائيل يحاول ثني الحريديم عن حل الكنيست

الأخبار الرئيسية

"واللا" العبري : خطأ فادح كلف محمد السنوار حياته.. ما وجه الشبه بين مقتله واغتيال حسن نصر الله؟!

الاحتلال الاسرائيلي يأمر المواطنين بالنزوح قسرا من مناطق شمال غزة

"معاريف": شركات إسرائيلية باعت تكنولوجيا عسكرية بمئات الملايين من الدولارات لقطر

الرئيس عباس: أؤيد نزع سلاح “حماس” وعدم مشاركتها في حكم غزة ويجب الإفراج الفوري عن “الرهائن”

قتل المجوعين اليومي ..20 شهيدًا و124 مصابًا من منتظري المساعدات بغزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية