"معاريف": شركات إسرائيلية باعت تكنولوجيا عسكرية بمئات الملايين من الدولارات لقطر

القدس المحتلة / سما/

كشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن شركات أمنية إسرائيلية وقعت عقودًا مع قطر لتزويدها بالأسلحة والذخيرة وتكنولوجيا السايبر والأسلحة المتطورة.

ووُقِّعت هذه الاتفاقيات بعد الحصول على موافقات الجهات المختصة في وزارة الجيش، والاستخبارات وبموافقة خاصة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وبحسب الصحيفة فإن شركة "إلبيت" وقعت عقوداً مع قطر بقيمة أكثر من 100 مليون دولار، ووقعت شركة "رافائيل" عقوداً بقيمة عشرات الملايين من الدولارات، في حين كانت لصناعات الطيران الإسرائيلية علاقة طويلة الأمد مع قطر - والتي تضمنت ما لا يقل عن 20 زيارة من قبل رؤساء صناعات الطيران الإسرائيلية إلى الدوحة وزيارة مهمة من قبل وفد قطري كبير، والذي أمضى يوماً كاملاً في مكاتب صناعات الطيران الإسرائيلية وحصل على مراجعات شاملة.