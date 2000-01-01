واشنطن :امتداد الاحتجاجات لمدن أمريكية عدة والمحتجون يرتدون الكوفية واعلام فلسطين

وكالات / سما/

تستمر الاحتجاجات في الولايات المتحدة احتجاجًا على حملة ترامب القمعية ضد المهاجرين.

فقد شهدت لوس أنجلوس ومدن أخرى في الولايات المتحدة ليلة رابعة من الاحتجاجات والاشتباكات بين نشطاء معارضين لترحيل المهاجرين وقوات الأمن الليلة الماضية.

وبالإضافة إلى لوس أنجلوس، التي كانت مركز أعمال الشغب منذ نهاية الأسبوع، سُجلت احتجاجات في تسع مدن رئيسية أخرى على الأقل الليلة، بما في ذلك سان فرانسيسكو وهيوستن ونيويورك وفيلادلفيا. إلا أن المظاهرات كانت أصغر حجمًا من الأيام السابقة وأقل عنفًا بكثير.

كان من بين المشاركين في أوستن متظاهرون يرتدون الكوفية الفلسطينية التي أصبحت رمزًا بارزًا مؤيدًا للفلسطينيين في الأوساط اليسارية الأمريكية والأوروبية في الأشهر الأخيرة، ولوحوا بعلم فلسطين كُتب عليه "الحرية لفلسطين" بحيث تبدو الحروف وكأنها تقطر دمًا. في مسيرة سان فرانسيسكو، حيث هتف المتظاهرون ضد إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية، شوهد كثيرون أيضًا يرتدون الكوفية الفلسطينية.

استخدمت شرطة لوس أنجلوس قوات مكافحة الشغب، بما في ذلك الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، لتفريق المتظاهرين الذين هاجموا مبنىً فيدراليًا. وأُلقي القبض على عدة أشخاص هناك. وجاءت الاحتجاجات بعد أن أمر الرئيس دونالد ترامب بنشر 2000 جندي إضافي من الحرس الوطني في لوس أنجلوس الليلة الماضية ، خلافًا لموقف حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم، ونشر أيضًا 700 جندي من مشاة البحرية هناك.

كما نُظمت احتجاجات في عدد من المدن الأخرى، منها تامبا بولاية فلوريدا، وبوسطن بولاية ماساتشوستس. وفي أوستن بولاية تكساس، سار مئات الأشخاص من مبنى الكابيتول بالولاية إلى أحد منشآت إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية، مرددين هتافات "كفى إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية" رافعين لافتات كُتب عليها "لا أحد غير قانوني". وأفادت التقارير بأنهم استولوا على المبنى الفيدرالي وتحصنوا فيه، وأُلقي القبض على شخصين على الأقل.

يُذكر أن الاحتجاجات بدأت مساء الجمعة في وسط مدينة لوس أنجلوس، وامتدت يوم السبت إلى باراماونت، وهي مدينة لاتينية جنوب لوس أنجلوس، ومدينة كومبتون المجاورة.

تأتي هذه الأحداث على خلفية وعد الرئيس ترامب خلال حملته الانتخابية بترحيل أكبر عدد من المهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة على الإطلاق، وإغلاق الحدود الأمريكية المكسيكية.

وقد حدد لهيئة الهجرة والجمارك (ICE) هدفًا يتمثل في احتجاز ما لا يقل عن 3000 مهاجر يوميًا.