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الرئيس عباس: أؤيد نزع سلاح “حماس” وعدم مشاركتها في حكم غزة ويجب الإفراج الفوري عن “الرهائن”

الثلاثاء 10 يونيو 2025 11:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس: أؤيد نزع سلاح “حماس” وعدم مشاركتها في حكم غزة ويجب الإفراج الفوري عن “الرهائن”



باريس/سما/

أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن تأييده لقيام حماس “بإلقاء السلاح” و”التوقف عن حكم غزة” كجزء من دولة فلسطينية مستقبلية، في رسالة وجّهها إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل مؤتمر الأمم المتحدة بشأن حل الدولتين، وفق الإليزيه.
وفي رسالة وجهها الاثنين إلى ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي سيشارك في رئاسة المؤتمر حول حل الدولتين من 17 إلى 21 حزيران/يونيو في نيويورك، قال عباس أيضا إنه “مستعد لدعوة قوات عربية ودولية للانتشار كجزء من مهمة الاستقرار/الحماية بتفويض من مجلس الأمن”.
وكتب “ما فعلته حماس في تشرين الأول/أكتوبر 2023 من قتل وأسر مدنيين أمر غير مقبول”، داعيا الحركة إلى “الإفراج الفوري عن جميع الرهائن”.

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