  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

قتل المجوعين اليومي ..20 شهيدًا و124 مصابًا من منتظري المساعدات بغزة

الثلاثاء 10 يونيو 2025 10:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قتل المجوعين اليومي ..20 شهيدًا و124 مصابًا من منتظري المساعدات بغزة



غزة /سما/

استشهد 20 مواطنًا وأصيب أكثر من 123 من منتظري المساعدات في قطاع غزة، صباح اليوم الثلاثاء، برصاص الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر في مستشفيات غزة، باستشهاد 36 مواطنًا منذ فجر اليوم، بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي، 20 منهم من منتظري المساعدات قرب محور نتساريم.

وقال مستشفى القدس، إن 12 شهيدا وصلوا للمستشفى إضافة لأكثر من 124 بعد إطلاق النار عليهم بشكل مباشر خلال انتظارهم المساعدات قرب محور "نتساريم" جنوب مدينة غزة.

كما وصل 7 شهداء وعشرات الإصابات بينها إصابات خطيرة، إلى مستشفى الأقصى ومستشفى العودة، بعد استهدافهم بقصف مدفعي وهجوم من طائرات كواد كابتر، خلال تجمهر المواطنين بالقرب من شارع صلاح الدين والطريق الساحلي، بانتظار المساعدات.

ومن بين الشهداء الذين تم التعرف عليهم: طالب مصلح الغصين (51 عامًا)، ورامي محمد خليل (35 عامًا)، وأسماء أحمد وادي (32 عامًا)، وعبد الرحمن سمير عيد.

من جهته، قال مدير الفريق الطبي بجمعية الإغاثة في غزة عدي دبور، إن مراكز المساعدات تحولت إلى مصائد موت، وإن هناك أناس يموتون يوميا خلال انتظارهم لتلك المساعدات. 

وأضاف دبور في حديثه لقناة الجزيرة، أن الوجبة الغذائية التي توزع بمراكز المساعدات قليلة جدا وغير كافية. 

وأكد أن الإصابات قرب مراكز المساعدات مباشرة وقاتلة، حيث يتعمد الاحتلال إطلاق النار بشكل مباشر على المواطنين.

الأكثر قراءة اليوم

انتهاء محادثة ترامب ونتنياهو

رسالة من "الحوثيين" إلى كتائب القسام

هيئة البث: المليشيا التي تسلحها إسرائيل في قطاع غزة بدأت في محاولة تجنيد فلسطينيين

نتنياهو يقود تغييراتٍ تاريخيّةٍ بالقدس والضفّة ستؤدّي لأكتوبر الجديد.. الاحتلال: نستطيع القضاء على السلطة الفلسطينيّة خلال 48 ساعة

"هآرتس" تتحدث عن ضغوط قطرية على "حماس" لوقف إطلاق النار

وسط تصاعد الانقسامات.. نتنياهو: لن تكون هناك حرب أهلية

تحذيرات إسرائيلية من مخاطر دعم مجموعة "أبو شباب" المسلحة في غزة

الأخبار الرئيسية

التربية": 16,382 طالبا استُشهدوا و792 مدرسة وجامعة تعرضت للقصف والتخريب منذ بداية العدوان على الضفة وغزة

عشرات الشهداء والجرحى في مختلف مناطق قطاع غزة..

البحرية الإسرائيلية تقصف مواقع في ميناء الحديدة غرب اليمن

2025-06-09_18-22-10_126166

هيئة البث: المليشيا التي تسلحها إسرائيل في قطاع غزة بدأت في محاولة تجنيد فلسطينيين

photo_2025-06-09_20-29-22

وسط تصاعد الانقسامات.. نتنياهو: لن تكون هناك حرب أهلية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية