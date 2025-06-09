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استشهاد الصحافي أبو العوف يرفع حصيلة شهداء الصحافة في غزة إلى 227

الثلاثاء 10 يونيو 2025 09:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد الصحافي أبو العوف يرفع حصيلة شهداء الصحافة في غزة إلى 227



غزة/سما/

اعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة عن ارتفع عدد الشهداء من الصحافيين في قطاع غزة إلى 227، بعد استشهاد الصحافي مؤمن محمد أبو العوف خلال مهمة إنسانية شرق غزة برفقة ثلاثة من رجال الإسعاف.

وجاء في بيان المكتب الحكومي بغزة "نستنكر بشدة استمرار استهداف الصحافيين، ونعتبره جريمة ممنهجة تهدف إلى إسكات الحقيقة".

ودعا الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحافيين العرب، وكل الهيئات الإعلامية في العالم إلى إدانة هذه الجرائم، ونطالب المجتمع الدولي بـ:التحرك الجاد لوقف جرائم الاحتلال، ومحاكمة الجناة أمام العدالة الدولية،وتوفير الحماية للصحفيين في غزة.

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