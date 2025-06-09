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البحرية الإسرائيلية تقصف مواقع في ميناء الحديدة غرب اليمن

الثلاثاء 10 يونيو 2025 09:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
البحرية الإسرائيلية تقصف مواقع في ميناء الحديدة غرب اليمن



صنعاء/ وكالات/

شنت بحرية جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء، سلسلة غارات استهدفت موانئ مدينة الحديدة غرب اليمن.

وقالت وسائل إعلام يمنية إن الهجمات الإسرائيلية استهدفت مواقع في مدينة الحديدة، في وقت كان فيه الجيش الإسرائيلي قد دعا إلى إخلاء موانئ رأس عيسى، والحديدة، والصليف.

وبيَّنت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي "حذرت" المدنيين والعاملين في الموانئ من البقاء في تلك المناطق حتى إشعار آخر.

وفي السياق، ذكر موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن البحرية الإسرائيلية شنت، صباح اليوم الثلاثاء، هجومين متتاليين على ميناء الحديدة، "في تطور هو الأول من نوعه منذ بدء الحرب".

وأضافت أن هذا الهجوم اقتصر على سلاح البحرية فقط، دون تدخل من سلاح الجو، خلافًا للهجمات السابقة التي استهدفت الأراضي اليمنية وشاركت فيها الطائرات الحربية.

وتأتي هذه التطورات في سياق التوتر المتصاعد بين "الحوثيين" و"إسرائيل"، حيث يواصل الحوثيون استهداف "إسرائيل" بالصواريخ والطائرات المسيّرة، دعماً للفلسطينيين في قطاع غزة.

وليست هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها "إسرائيل" الأراضي اليمنية، فقد شنت خلال الأشهر الماضية عدة غارات جوية، أبرزها في 6 أيار/مايو الماضي، عندما استهدفت مطار صنعاء الدولي.

وتسبب الهجوم الإسرائيلي حينها بارتقاء عدد من الشهداء وإلحاق أضرار كبيرة في المنشآت، إضافة إلى ضربات سابقة طالت ميناء رأس عيسى وأهدافا في الحديدة.

ويعكس هذا التصعيد اتساع نطاق المواجهة في المنطقة، وسط تحذيرات من تداعيات أمنية وإنسانية متفاقمة.

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