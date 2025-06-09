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جيش الاحتلال يخطر بهدم أكثر من 100 منزل في مخيم جنين

الثلاثاء 10 يونيو 2025 09:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يخطر بهدم أكثر من 100 منزل في مخيم جنين



جنين/سما/

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الإثنين، بهدم أكثر من 100 منزل في مخيم جنين.

وقالت مصادر محلية: إن قوات الاحتلال وزعت خارطة يظهر فيها 100 منزل في عدة حارات من مخيم جنين قرر الاحتلال هدمها.

وأشارت المصادر إلى أن عمليات الهدم ستتم خلال 72 ساعة من اصدار القرار.

وكان الاحتلال أجرى عمليات هدم في عدد من المنازل في حارات المخيم، آخرها كان في شهر آذار/ مارس الماضي، حيث تم هدم أكثر من 66 منزلا.

وبينت مصادر في مدينة جنين أن العدوان الإسرائيلي المتسمر منذ أكثر من 5 أشهر، أحدث دماراً في حوالي 600 منزل ومنشأة في المخيم بشكل جزئي أو كلي.

وكان قوات الاحتلال قد واصلت، اليوم الإثنين، هدم المباني السكنية في مخيم طولكرم، لليوم الرابع على التوالي، تزامنا مع استمرار عدوانها على المدينة ومخيمها.

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