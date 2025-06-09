الطقس: اجواء شديدة الحرارة

رام الله/سما/

تشير توقعات الأرصاد الجوية إلى أجواء حارة إلى شديدة الحرارة خلال الأيام المقبلة، مع استمرار درجات الحرارة أعلى من معدلاتها السنوية العامة، خاصة في المناطق الغورية والمنخفضة.

ويتوقع الراصد الجوي أن يكون الطقس، اليوم الثلاثاء، حارا إلى شديد الحرارة، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة لتتجاوز المعدل العام بنحو 4 درجات مئوية.

وتسود أجواء شديدة الحرارة في الأغوار، حيث تتجاوز الحرارة حاجز 40 درجة مئوية. أما ليلا، فتتحول الأجواء إلى لطيفة ومنعشة.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي يوم الأربعاء، يبقى الجو حارا إلى شديد الحرارة دون تغير يذكر في درجات الحرارة، التي تبقى أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية.

الأجواء صيفية حارة في جميع المناطق، بما في ذلك الجبلية، وتبقى شديدة الحرارة في الأغوار، مع حرارة تتخطى حاجز 40 درجة مئوية. ليلا، تميل الأجواء إلى الانتعاش واللطافة.

الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما في يوم الخميس، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من المعدل العام بحوالي 5 درجات مئوية.