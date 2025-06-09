عشرات الشهداء والجرحى في مختلف مناطق قطاع غزة..

غزة /سما/

واصلت طائرات الاحتلال الاسرائيلي قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٨٥ لعودة الحرب مخلفة أعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.

وحسب مصادر طبية فقد ارتقى ٦٦ شهيدا منذ فجر الاثنين.

مدينة غزة

وارتكب جيش الاحتلال جريمة جديدة بحق المسعفين وقتل ثلاثة منهم خلال عملهم في نقل الجرحى من حي التفاح شرق مدينة غزة إضافة إلى المصور الصحفي مومن ابو العوف.

واستشهد شابان من عائلة دبابش بقصف استهدفهما في شارع الجلاء في وقت متاخر من مساء الاثنين.

كما استشهد ١٣ مواطنا في غارات متفرقة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية على حي الشجاعية وحي الزيتون بمدينة غزة.

واستشهد ثمانية مواطنين بقصف على منزل عائلة عسلية بجباليا البلد شمال القطاع.

ودخلت الدبابات إلى وسط البلدة بغطاء جوي ومدفعي عنيف.

جنوب القطاع

واكدت مصادر طبية في مجمع ناصر ان عدد الشهداء خلال الأربع وعشرين ساعة من الذين وصلوا اليه كان ٣٨ شهيدا بينهم خمسة عشر من المجوعين الذين حاولوا الوصول للطعام برفح جنوب القطاع.

وليلا استشهد ثمانية مواطنين بينهم خمسة نساء بقصف على مخيم الامل في منطقة المواصي.

واستشهد خمسة مواطنين بقصف على منطقة بطن السمين جنوب خان يونس.

وفجرا استشهد المواطنة اسماء زعرب واصابات بقصف على خيام النازحين جنوب المدينة.

وادّت غارة قرب مجمع ناصر الطبي إلى إلحاق أضرار به.

كما أعلنت منظمة الصحة العالمية خروج مشفى الامل التابع للهلال الأحمر عمليا عن الخدمة بسبب إخلاء المنطقة .

وسط القطاع

وارتقى ثلاثة شهداء بينهما طفل واصيب ١٠٠ اخرين جراء إطلاق قنابل وإطلاق نار من طائرات الاحتلال الإسرائيلي المُسيّر وقصف مدفعي تجاه تجمعات للمواطنين قرب نقطة لتوزيع المساعدات بمحيط ما يُسمى "حاجز نتساريم" وسط قطاع غزة.

واستشهد مواطنان وإصابات جراء قصف الاحتلال محيط الهلال الأحمر غرب دير البلح وسط قطاع غزة.

من جهتها قالت وزارة الصحة في غزة انه وصل مشافي القطاع ٤٧ شهيد منهم واحد انتشال ، و ٣٨٨ مصاب خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى ٥٤٩٢٧ شهيدًا و ١٢٦٦١٥ مصابًا منذ السابع من أكتوبر للعام ٢٠٢٣ م .

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ ١٨ مارس ٢٠٢٥ بلغت (٤٦٤٩ شهيد، ١٤٥٧٤ مصابًا).