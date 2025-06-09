إيران تهدد باستهداف منشآت نووية إسرائيلية وبنية تحتية اقتصادية وعسكرية حال تعرضها لهجوم

طهران/سما/

أعلنت إيران، الاثنين، أن بحوزتها وثائق سرية تتعلق بمنشآت ومشاريع نووية إسرائيلية، ستمكنها من استهداف المنشآت النووية السرية والبنية التحتية الاقتصادية والعسكرية الإسرائيلية، في حال وقوع هجوم محتمل على المنشآت النووية الإيرانية.



جاء ذلك في بيان للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بشأن معلومات تفيد بأن الاستخبارات الإيرانية حصلت على كمية كبيرة من البيانات السرية، بما في ذلك آلاف الوثائق المتعلقة بمشاريع ومنشآت نووية إسرائيلية.



ووصف البيان العملية بأنها “نجاح استخباراتي كبير”، مضيفا أن “الوثائق السرية التي تم الحصول عليها ستمكن طهران من الرد فورا على أي هجوم إسرائيلي محتمل على المنشآت النووية الإيرانية، بطريقة تتناسب تماما مع نوع العدوان”.



وأوضح أن “طهران ستستهدف منشآت إسرائيل النووية السرية وبنيتها التحتية الاقتصادية والعسكرية حال تعرضها لهجوم”.



وكان التلفزيون الرسمي الإيراني قد نقل في 7 يونيو/حزيران الجاري عن مصادر استخباراتية أن أجهزة الأمن الإيرانية تمكنت من الاستيلاء على “آلاف الوثائق السرية” تعود لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي، وتشمل معلومات عن منشآت نووية.

وذكر التقرير أن العملية استغرقت عدة أشهر وأن الوثائق لا تزال قيد الفحص والتحليل.

من جهته، صرّح وزير الاستخبارات الإيراني، إسماعيل خطيب، أن الوثائق تتضمن معلومات حساسة حول البرنامج النووي الإسرائيلي وعلاقاته مع الولايات المتحدة، ودول أوروبية، وأطراف دولية أخرى.



وفي السياق ذاته، أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، خلال مؤتمر صحفي في طهران، إلى أن بعض الوثائق تُظهر دعمًا قدمته دول أوروبية للبرنامج النووي الإسرائيلي.



وفي تطور ذي صلة، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إن هناك أدلة قاطعة على أن بعض الوثائق السرية التابعة للوكالة وقعت في يد إيران.



