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اللجنة الشعبية وأعضاء البلدية العرب باللد: بن غفير شخصية غير مرغوبة بالمدينة

الإثنين 09 يونيو 2025 10:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
اللجنة الشعبية وأعضاء البلدية العرب باللد: بن غفير شخصية غير مرغوبة بالمدينة



اللد/سما/

أعلنت اللجنة الشعبية وأعضاء بلدية اللد العرب في بيان صدر عنهم مساء الإثنين، رفضهم لزيارة وزير الأمن القومي، المتطرف إيتمار بن غفير، إلى المدينة المقرر لها الثلاثاء، وطالبوا بإلغاءها.

وجاء في بيان اللجنة الشعبية وأعضاء بلدية اللد العرب، أنه "وصلنا أن المدعو بن غفير سيحل غدا على مدينة اللد وسيجتمع مع رئيس البلدية والشرطة".

وأضاف "نؤكد أن هذا المدعو بوزير الأمن القومي ما هو إلا عنصري مسعور حرب، ناشر للفوضى ومحرض وفاقد للمسؤولية، وهو بالنسبة لنا المتهم الأول في نشر العنف والجريمة في المجتمع العربي".

وقالت اللجنة الشعبية وأعضاء بلدية اللد العرب "ثم إن هذه الزيارة إلى مدينة اللد جاءت بناء على طلب المتطرفين اليهود من أجل التضييق على الوجود العربي في اللد، ورموزها الدينية والوطنية وتأجيج المشاعر واستفزاز السكان العرب".

وطالبت الشعبية وأعضاء البلدية العرب، رئيس البلدية بإلغاء هذه الزيارة ذات الأهداف العنصرية، "ونعلن أننا كأعضاء بلدية عرب سنقاطع هذه الزيارة ولن نشارك في استقباله ونطالب رئيس البلدية بالإعلان عن هذا العنصري شخصية غير مرغوب بها"؛ حسبما جاء في البيان.

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