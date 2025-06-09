  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

رسالة من "الحوثيين" إلى كتائب القسام

الإثنين 09 يونيو 2025 10:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
رسالة من "الحوثيين" إلى كتائب القسام



صنعاء/سما/

نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، مساء الاثنين، رسالة وصلتها من جماعة الحوثي اليمنية، وتضمنت تأكيدات باستمرار الدعم اليمني للمقاومة الفلسطينية ولمعركة "طوفان الأقصى".

وأشارت كتائب القسام إلى أن "الرسالة وصلت من رئيس هيئة الأركان العامة اليمني اللواء الركن محمد الغماري بمناسبة عيد الأضحى المبارك".

وجاء في نص الرسالة: " في هذه الأيام المباركة من شهر ذي الحجة، ومع حلول عيد الأضحى المبارك، يطيب للقوات المسلحة اليمنية أن ترفع إليكم قيادة وجنودا، أسمى آيات التهاني والتبريكات، مقرونة بالفخر والاعتزاز، بصمودكم الأسطوري، وبطولاتكم الخالدة التي سطرتموها في ميادين المواجهة مع العدو الصهيوني الغاصب".

Image1_620259184851778368151.jpg
وتابعت: " إن ما يجترحه مجاهدو القسام من عمليات نوعية، وضربات موجعة، ومواقف إيمانية راسخة، هو موضع إعجاب وإلهام لكل الأحرار، وهو دليل لا يدحض على أن من توكل على الله، وثبت في ساحات الوغى، فإن النصر حليفه، ولو اجتمعت عليه قوى الأرض".

واستكملت الرسالة الحوثية: "نشد على أياديكم الطاهرة، ونؤكد لكم أن اليمن شعبا وجيشا وقيادة سيبقى حاضرا في ميدان المعركة مع فلسطين، قلبا وسلاحا، مواقفا ودعاء، حتى يتحقق الوعد وتعود الأرض لأهلها، وإن غزة التي صارت رمزا للعزة، لن تُكسر ما دام في هذه الأمة من يشبه القسام، رجالا صدقوا ما عاهدوا الله عليه، آمنوا بأن الجهاد فريضة، وبأن النصر وعد من الله لعباده المستضعفين الصادقين".
 


وجدد الحوثيون العهد في هذا العيد، وقالوا: "درب الجهاد هو دربنا ومصير العدو هو الهزيمة، وأن فلسطين في قلب صنعاء، كما أن القدس في عقيدتنا ومناهجنا وبوصلتنا".

وختموا رسالتهم قائلين: "أعاده الله عليكم وعلى شعبنا الفلسطيني بالحرية والنصر، وعلى الأمة الإسلامية بالعزة والوحدة، وعلى المقاومين في كل الساحات بالنصر والتمكين".

وفي وقت سابق، تعهدت جماعة "أنصار الله" الحوثية، باستمرار عملياتها العسكرية ضد الاحتلال مهما بلغت التحديات والضغوط، وذلك خلال تدشين خطة طوارئ أمنية في محافظة صنعاء للمرة الأولى.

والجمعة، أكد زعيم جماعة أنصار الله عبد الملك الحوثي، التمسّك بدعم الشعب الفلسطيني في وجه المجازر الوحشية التي يرتكبها "العدو الصهيوني في قطاع غزة".

الأكثر قراءة اليوم

القناة 12 العبرية تكشف عن مقترح بحبح الجديد: ضمانة أوضح لإنهاء الحرب في غزة

انتهاء محادثة ترامب ونتنياهو

هو الاتصال المهم الذي طلب نتنياهو تقليص محاكمته لأجله؟

لوس أنجلوس تحترق وترامب يأمر بـتحريرها" من المهاجرين

نتنياهو يقود تغييراتٍ تاريخيّةٍ بالقدس والضفّة ستؤدّي لأكتوبر الجديد.. الاحتلال: نستطيع القضاء على السلطة الفلسطينيّة خلال 48 ساعة

الاحتلال الاسرائيلي يسيطر على السفينة "مادلين" ويعتقل ركابها

"هآرتس" تتحدث عن ضغوط قطرية على "حماس" لوقف إطلاق النار

الأخبار الرئيسية

photo_2025-06-09_20-29-22

وسط تصاعد الانقسامات.. نتنياهو: لن تكون هناك حرب أهلية

photo_2025-06-09_20-09-16

سفينة "مادلين" تصل إلى ميناء أسدود بعد ساعات من احتجاز ركابها والسيطرة عليها

photo_2025-06-09_20-02-47

تحذيرات إسرائيلية من مخاطر دعم مجموعة "أبو شباب" المسلحة في غزة

4-20-730x438

عشرات الشهداء والجرحى في قصف إسرائيلي مكثف على خان يونس والنصيرات وجباليا

20250609064027

انتهاء محادثة ترامب ونتنياهو

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية