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سقوط صاروخ من اليمن قبل وصوله إلى "إسرائيل"

الإثنين 09 يونيو 2025 09:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
سقوط صاروخ من اليمن قبل وصوله إلى "إسرائيل"



صنعاء/سما/

ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، مساء الإثنين، أن صاروخا أطلق من اليمن سقط وهو في طريقه إلى إسرائيل، ولذا لم يتم إطلاق صافرات الإنذار.

ومنذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، دأبت جماعة “أنصار الله” (الحوثيون) على مهاجمة إسرائيل بصواريخ وطائرات مسيرة، دعما للفلسطينيين الذين يتعرضون للإبادة. وردت إسرائيل بشن هجمات استهدفت مطار صنعاء وميناء الحديدة.

وأعلنت مؤسسة موانئ البحر الأحمر الخاضعة لسيطرة الحوثيين، الشهر الماضي، أن الاعتداءات الأمريكية الإسرائيلية التي طالت البنية التحتية والمنشآت التشغيلية لموانئ الحديدة، غربي اليمن، بلغت أكثر من مليار دولار.

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