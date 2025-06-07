من كان على متن السفينة "مادلين" في طريقها إلى غزة؟

وكالات/سما/

قالت أنقرة إن مواطنين تركيين اثنين كانا على متن السفينة "مادلين" من أصل 12 ناشطا دوليا، والتي سيطر عليها صباح اليوم الجيش الإسرائيلي قبل وصولها إلى قطاع غزة حاملة مساعدات إنسانية.



وأفادت مصادر دبلوماسية في وزارة الخارجية التركية، بأن السفارة التركية في إسرائيل "اتخذت الخطوات اللازمة، ونتابع عن كثب تطورات حالة مواطنينا الذين كانوا على متن سفينة "مادلين"".

من جهته، علق رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش على الحادثة قائلا إن "العملية الإرهابية" للقوات العسكرية الإسرائيلية، ضد سفينة "مادلين" في المياه الدولية هي "اعتداء دنيء على الكرامة الإنسانية ".

وفي ذات السياق، أشار مراسلنا إلى أسماء النشطاء الإنسانيين الذين كانوا على متن "مادلين" لكسر الحصار عن غزة:

-ريما حسن، أول نائبة فرنسية من أصل فلسطيني في البرلمان الأوروبي، وهي التي أطلقت "مجموعة العمل من أجل فلسطين" في أعقاب العدوان على غزة.

-غريتا ثونبيرغ، ناشطة بيئية سويدية، من مواليد عام 2003، وقد عرِفت بنشاطها في مجال التصدي للتغيير المناخي.

-ياسمين أكار، ناشطة في مجال الدفاع عن اللاجئين وحقوق الإنسان، وهي ألمانية من أصول كردية، تعرف بمناصرتها للقضية الفلسطينية.

-باسكال موريراس، ناشط فرنسي، كان أحد أفراد طاقم سفينة "الحرية" التابعة لأسطول الحرية إلى غزة، والتي احتجزتها السلطات الإسرائيلية في عام 2018.

-ليام كانينغهام، ممثل إيرلندي، اشتهر بدوره في مسلسل "صراع العروش" وشخصية الفارس "دافوس سيوورث"، وهو من النشطاء البارزين عالميا في دعم القضية الفلسطينية على مدار السنوات الماضية.

-سيرجيو توريبيو، ناشط إسباني، وعضو في منظمة حماية البيئة البحرية "سي شيبرد"

-ماركو فان رينيس، طالب هندسة بحرية هولندي وعضو في طاقم السفينة.

-أبتيس أندري، طبيب فرنسي.

-ريفا فيارد، ناشطة فرنسية.

-شعيب أوردو، ناشط تركي.

-تياغو أفيلا، ناشط برازيلي متخصص في الشؤون الدولية والبيئية، ويشغل منصب "منسق أسطول الحرية، فرع البرازيل".

-يانيس حمدي، صحفي فرنسي ينشر تقارير رأي حول "القضية الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي" في وسائل إعلام فرنسية ويسارية، أعرب عن إداناته "للجرائم الإسرائيلية في غزة، ودعمه لحركات المقاطعة، والعمل ضد الاحتلال".

-عمر فياض، صحفي ومذيع مصري يعمل مع قناة الجزيرة، وقد شارك في الرحلة للتغطية، وللبث من داخل السفينة.

وكانت السفينة "مادلين" قد انطلقت من جزيرة صقلية جنوبي إيطاليا يوم الأحد الماضي، وعلى متنها 12 ناشطا دوليا لكسر الحصار الإسرائيلي عن غزة وإيصال المساعدات الإنسانية.

ويوم أمس أحاطت قوارب إسرائيلية بالسفينة، وأطلقت صفارات الإنذار على متنها تحذيرا من اقتراب القوارب الإسرائيلية منها في عرض البحر.

وأعلن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين أن جنوده سيطروا على السفينة "مادلين" قبل وصولها إلى قطاع غزة.