"إسرائيل دولة إرهابية".. تركيا تدين الهجوم على سفينة "مادلين"

أنقرة/سما/

دانت وزارة الخارجية التركية هجوم الجيش الإسرائيلي على سفينة "مادلين" التي تقل ناشطين متضامنين مع غزة، ووصفته بأنه "عمل شنيع"، ويؤكد أن "إسرائيل دولة إرهابية".



وقالت الخارجية في بيان إن "تدخل القوات الإسرائيلية في سفينة "مادلين"، التي انطلقت لتوصيل مساعدات إنسانية إلى غزة، وعلى متنها مواطنونا، أثناء إبحارها في المياه الدولية، يُعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي".



وشددت على أن هذا "الهجوم الشنيع من حكومة (بنيامين) نتنياهو، والذي يهدد أيضا حرية الملاحة والأمن البحري، يثبت مجددا أن إسرائيل دولة إرهابية"، مؤكدة أن "سيستمر ردّ فعل المجتمع الدولي المبرر، على سياسات الإبادة الجماعية في إسرائيل، والتي تستخدم الجوع سلاحاً في غزة، وتمنع إيصال المساعدات الإنسانية".

وأضافت: "لن يتمكن موقف إسرائيل العدواني وغير القانوني، من إسكات الأصوات المدافعة عن القيم الإنسانية".

وكانت السفينة "مادلين" قد انطلقت من جزيرة صقلية جنوبي إيطاليا يوم الأحد الماضي، وعلى متنها 12 ناشطا دوليا لكسر الحصار الإسرائيلي عن غزة وإيصال المساعدات الإنسانية.

ويوم أمس أحاطت قوارب إسرائيلية بالسفينة، وأطلقت صفارات الإنذار على متنها تحذيرا من اقتراب القوارب الإسرائيلية منها في عرض البحر.

وأعلن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين أن جنوده سيطروا على السفينة "مادلين" قبل وصولها إلى قطاع غزة.