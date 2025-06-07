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"هآرتس" تتحدث عن ضغوط قطرية على "حماس" لوقف إطلاق النار

الإثنين 09 يونيو 2025 05:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
"هآرتس" تتحدث عن ضغوط قطرية على "حماس" لوقف إطلاق النار



القدس المحتلة/سما/

تترقب إسرائيل رد "حماس" على مقترح وقف إطلاق النار فيما تستعد المنطقة لزيارة المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، وسط توقعات بمواصلة قطر ضغوطها على الحركة لتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار.


ويأتي ذلك في ظل تحذيرات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أن نجاح الاتفاق قد يؤدي إلى انهيار حكومته.


ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عن مصادرها توقعات بوصول رد "حماس" قريبا، مشيرة إلى أنه في حال كان الرد إيجابيا، فقد يزور المبعوث الأمريكي المنطقة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقالت: "إذا كان الأمر كذلك، يُتوقع أن يصل ويتكوف إلى المنطقة في نهاية الأسبوع لإتمام التفاصيل، وإن لم يكن، فسيواصل القطريون ممارسة الضغوط".

ولفتت الصحيفة إلى أحد المؤشرات على جدية المفاوضات من عدمها وهو "حجم المعارضة العلنية التي يبديها بتسلئيل سموتريتش، فكلما غرد أكثر، اقتربنا من صفقة. أما حين يصمت، فهناك سبب للقلق".

وأوضحت الصحيفة أن المحادثات الجارية تتم دون علم إسرائيل، معتبرة أن نتنياهو يدرك تماما أن نجاح هذه المفاوضات قد يُسقط حكومته. وطرحت تساؤلا حول ما إذا كانت الحكومة معرضة للانهيار بأي حال، بغض النظر عن نتيجة الاتفاق.

وتطرقت "هآرتس" أيضا إلى خطبة عيد الأضحى في قطر، التي حضرها الأمير تميم بن حمد آل ثاني، حيث ذكر الإمام في كلمته: "لن تكتمل فرحة العيد إلا بتحرير غزة من الحصار والعدوان، وتحرير المسجد الأقصى ومحيطه من بطش الاحتلال".

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