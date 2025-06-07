"طبقوا القانون في الضاحية!".. أدرعي يرد على وزارة الإعلام اللبنانية

وقال أردعي في فيديو مصور نشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "ردا على بيان وزارة الإعلام اللبناني الذي يدعو اللبنانيين إلى عدم التفاعل مع ما سماه العدو الإسرائيلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي فأود أن أطرح جملة من التساؤلات التي تفرضها طبيعة العصر الرقمي الذي نعيش فيه".

وسأل: "في عصر الإعلام المفتوح هل بات مجرد الرد على تغريدة أو نقاش علني يعتبر جريمة؟ وأين هي حرية التعبير التي طالما تغنى بها لبنان؟ اللافت أن هذا الخوف ليس من حوار بحد ذاته بل من كشف حقائق بدأت تتضح للبناني نفسه".

وأضاف: "اللبناني بات يعرف أن أفيخاي أدرعي وغيره ممن يصنفون كأعداء بين ليس بالضرورة عدوا كما صور له لسنوات ثم عن أي قانون تتحدثون وأي تشريع تريدون تطبيقه في زمن بات فيه معظم القوانين في لبنان مجمدة ومعلقة".

وتابع أدرعي قائلا: "قبل أن تطالب اللبناني بعدم الرد أو تحاول فرض قوانين لجم الأفواه أجيبونا على القانون الذي ينص بوضوح أن لا سلاح إلا بيد الجيش اللبناني أليس هذا من أساسات السيادة؟ وأين احترامكم للسلطة الدولة الواحدة والقانون الواحد على قولة اللبنانين فرجونا القانون بالضاحية مثلا وليس حصرا إن من يطالب الآخرين بالامتثال للقانون يجب أولا أن يكون النموذج في احترامه لا أن يختبئ خلف الشعارات الفارغة لسطر واقع مختل بالكامل".

وكانت وزارة الإعلام أصدرت البيان التحذيري بعد جدل كبير في لبنان بسبب توجيه الفنانة اللبنانية نادين الراسي رسالة إلى أدرعي، عبّرت فيها عن اعتراضها على طريقة مخاطبته لسكان بيروت وجنوب لبنان بوصفهم "سكان لبنان"، معتبرة أن في ذلك تهويلا يؤثر سلبا على القطاع السياحي ويشكل تهديدا على حياة المواطنين اللبنانيين.

ولاحقا رد عليها أدرعي مدعيا أن كلامه "لم يكن موجها ضد سكان لبنان كما فُهِم أو أُريد له أن يُفهم"، زاعما إن الجيش الإسرائيلي يفرّق ويميّز".