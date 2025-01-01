التونسيون يتجمعون في العاصمة للانطلاق في قافلة "الصمود" لكسر الحصار عن غزة

تونس/سما/

تجمعت أعداد كبيرة من التونسيين اليوم الاثنين في العاصمة للانطلاق في قافلة "الصمود" باتجاه معبر رفح "لكسر الحصار عن غزة"، وذلك بتنظيم من تنسيقية "العمل المشترك من أجل فلسطين".

وقالت وسائل الإعلام التونسية في وقت سابق، يتجمع المشاركون في الحراك الشعبي، من ولايات الشمال في شارع محمد الخامس بالعاصمة، للانطلاق حوالي السادسة صباحا بتوقيت تونس ثم تلتقي مع نقاط انطلاق أخرى على امتداد مسار الرحلة في كل من سوسة وصفاقس وقابس حتى بلوغ معبر رأس جدير ثم يتبعون الطريق الساحلي الليبي وصولا إلى القاهرة، ومنها إلى مدينة العريش المصرية ثم معبر رفح.

وستطالب المسيرة برفع الحصار عن القطاع المحاصر وإيصال مساعدات إنسانية عاجلة إلى سكانه.



ونظمت تنسيقية "العمل المشترك من أجل فلسطين" أمس الأحد، مؤتمرا صحفيا بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل، لتعلن عن تفاصيل القافلة التي وصفها أحد منسقي القافلة صلاح الدين المصري في تصريحه لـ"موزاييك"، بالقافلة التونسية الليبية الجزائرية المغربية الموريتانية "والتي تعبر عن إرادة شعوب المغرب العربي في مساندة الشعب الفلسطيني ورغبته في فك الحصار على قطاع غزة".