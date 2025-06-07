مقتل 8 جنود إسرائيليين في قطاع غزة (صور)

وفي الحادث ذاته، قتل أيضا الرقيب أول (احتياط) حِن غروس وهو مقاتل في وحدة "ماغلان" التابعة لفرقة الكوماندوز، والرقيب يوآف روفر وهو مقاتل في وحدة "يهلَم".

وقد أسفر الحادث الذي أودى بحياة الأربعة عن إصابة خمسة جنود آخرين، من بينهم ضابط احتياط في وحدة "ماغلان" أصيب بجروح خطيرة، فيما أصيب الآخرون بجروح متوسطة.

وخلال الأسبوع الماضي، قتل في غزة ثمانية جنود، وهو أعلى عدد خلال أسبوع واحد منذ بداية يناير، أي قبل وقف إطلاق النار. وبلغ عدد القتلى منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023، ما مجموعه 866 جنديا.