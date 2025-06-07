مقتل 8 جنود إسرائيليين في قطاع غزة (صور)

ارتفع عدد الجنود الإسرائيليين القتلى في الحرب الدائرة في قطاع غزة والذين سمح بنشر أسمائهم إلى 866 قتيلا، كان آخرهم 8 قتلى خلال الساعات الـ24 الماضية.
وقد أعلن الجيش الإسرائيلي أن مقاتلي وحدة "يهلم"، الرقيب أول توم روتشتاين، والرقيب أوري يوناتان كوهين، هما من بين الجنود الأربعة الذين قتلوا صباح أول أمس في حادث انهيار المبنى في منطقة بني سهيلة قرب خان يونس.
وفي الحادث ذاته، قتل أيضا الرقيب أول (احتياط) حِن غروس وهو مقاتل في وحدة "ماغلان" التابعة لفرقة الكوماندوز، والرقيب يوآف روفر وهو مقاتل في وحدة "يهلَم".
وقد أسفر الحادث الذي أودى بحياة الأربعة عن إصابة خمسة جنود آخرين، من بينهم ضابط احتياط في وحدة "ماغلان" أصيب بجروح خطيرة، فيما أصيب الآخرون بجروح متوسطة.
وخلال الأسبوع الماضي، قتل في غزة ثمانية جنود، وهو أعلى عدد خلال أسبوع واحد منذ بداية يناير، أي قبل وقف إطلاق النار. وبلغ عدد القتلى منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023، ما مجموعه 866 جنديا.