تصعيد عسكري إسرائيلي شمال غزة.. قصف مكثف وأنباء عن توغل بري

القدس المحتلة/سما/

كثف الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في شمال قطاع غزة صباح الاثنين، وذلك بعد وقت قصير من تحذيره سكان عدة مناطق في الشمال بالإخلاء والتوجه إلى غزة المدينة.



وقصفت المدفعية الإسرائيلية شرق جباليا البلد شمال القطاع، واستهدفت أيضا مخيم البريج بلوك (1)، وقصفت القذائف الإسرائيلية بشكل عنيف وأطلقت النيران بشكل مكثف باتجاه جباليا البلد وسط تحليق مكثف للطيران.

ووفق مصادر محلية يعتقد أن هناك تقدم للأليات الإسرائيلية باتجاه جباليا البلد.

وأطلقت الطائرات الإسرائيلية المسيرة "كواد كابتر" النار في محيط دوار الصفطاوي وشارع البحر شمال غزة.

وشن الطيران الإسرائيلي غارة على حي الشجاعية شرق غزة.

واستهدفت غارة جوية من الطيران الحربي الإسرائيلي منزل وسط مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأشارت مستشفى العودة بالنصيرات وصول 31 إصابة جراء إطلاق الطيران الإسرائيلي المسير "كواد كابتر" القنابل والرصاص الحي تجاه تجمعات للمواطنين قرب نقطة توزيع المساعدات بمحيط حاجز نتساريم وسط قطاع غزة.

وفي وقت سابق من صباح اليوم، وجه الجيش الإسرائيلي تحذيرا عاجلا لسكان عدة مناطق في شمال قطاع غزة، طالبا منهم "الإخلاء الفوري" نحو غزة المدينة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان: "عاجل.. تحذير خطير إلى كل المتواجدين في مناطق جباليا، معسكر جباليا، البلدة القديمة وأحياء النهضة، الروضة، السلام، النور، التفاح، الدرج وتل الزعتر، ‏جيش الدفاع الإسرائيلي يعمل بقوة شديدة في مناطق وجودكم لتدمير قدرات المنظمات الإرهابية".