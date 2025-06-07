انتهى العرض!.. "إسرائيل" تهين النشطاء بـ"شطائر سخرية" على متن "مادلين"

وادعى أن "مؤسسة غزة الإنسانية وزعت ما يقرب من 11 مليون وجبة طعام مباشرة على المدنيين في غزة"، مشيرا إلى أن "هناك طرقا لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة وهي لا تتضمن صور سيلفي على إنستغرام. سيتم نقل الكمية الضئيلة من المساعدات التي كانت على متن اليخت ولم يستهلكها "المشاهير" إلى غزة عبر قنوات إنسانية حقيقية".

ونشرت الخارجية فيديو وعلقت عليه قائلة: "جميع ركاب "يخت السيلفي" سالمون. قُدّم لهم شطائر وماء. انتهى العرض".

كما نشر صورة للناشطة غريتا ثونبرغ، وكتب: "تتوجه غريتا ثونبرغ حاليًا إلى إسرائيل، وهي آمنة ومعنوياتها جيدة".

وكانت السفينة "مادلين" قد انطلقت من جزيرة صقلية جنوبي إيطاليا يوم الأحد الماضي، وعلى متنها 12 ناشطا دوليا لكسر الحصار الإسرائيلي عن غزة وإيصال المساعدات الإنسانية.

ويوم أمس أحاطت قوارب إسرائيلية بالسفينة، وأطلقت صفارات الإنذار على متنها تحذيرا من اقتراب القوارب الإسرائيلية منها في عرض البحر.

وأعلن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين أن جنوده سيطروا على السفينة "مادلين" قبل وصولها إلى قطاع غزة.