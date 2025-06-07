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انتهى العرض!.. "إسرائيل" تهين النشطاء بـ"شطائر سخرية" على متن "مادلين" - سما الإخبارية

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انتهى العرض!.. "إسرائيل" تهين النشطاء بـ"شطائر سخرية" على متن "مادلين"

الإثنين 09 يونيو 2025 04:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
انتهى العرض!.. "إسرائيل" تهين النشطاء بـ"شطائر سخرية" على متن "مادلين"



القدس المحتلة/سما/

نشرت الخارجية الإسرائيلية فيديو وصورا لعدد من الجنود يقدمون الماء والخبز إلى النشطاء على مركب "مادلين" للمتضامنين مع غزة في البحر المتوسط.

 

وكتبت وزارة الخارجية في منشور على منصة "إكس" ساخرة: "يشق "يخت السيلفي" الخاص بـ"المشاهير" طريقه بسلام إلى شواطئ إسرائيل. ومن المتوقع عودة الركاب إلى أوطانهم"، مضيفة: "في حين حاولت غريتا وآخرون إثارة ضجة إعلامية هدفها الوحيد هو كسب الدعاية والتي شملت أقل من شاحنة واحدة من المساعدات دخلت أكثر من 1200 شاحنة مساعدات غزة من إسرائيل خلال الأسبوعين الماضيين".

وادعى أن "مؤسسة غزة الإنسانية وزعت ما يقرب من 11 مليون وجبة طعام مباشرة على المدنيين في غزة"، مشيرا إلى أن "هناك طرقا لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة وهي لا تتضمن صور سيلفي على إنستغرام. سيتم نقل الكمية الضئيلة من المساعدات التي كانت على متن اليخت ولم يستهلكها "المشاهير" إلى غزة عبر قنوات إنسانية حقيقية".

ونشرت الخارجية فيديو وعلقت عليه قائلة: "جميع ركاب "يخت السيلفي" سالمون. قُدّم لهم شطائر وماء. انتهى العرض".

كما نشر صورة للناشطة غريتا ثونبرغ، وكتب: "تتوجه غريتا ثونبرغ حاليًا إلى إسرائيل، وهي آمنة ومعنوياتها جيدة".

وكانت السفينة "مادلين" قد انطلقت من جزيرة صقلية جنوبي إيطاليا يوم الأحد الماضي، وعلى متنها 12 ناشطا دوليا لكسر الحصار الإسرائيلي عن غزة وإيصال المساعدات الإنسانية.

ويوم أمس أحاطت قوارب إسرائيلية بالسفينة، وأطلقت صفارات الإنذار على متنها تحذيرا من اقتراب القوارب الإسرائيلية منها في عرض البحر.

وأعلن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين أن جنوده سيطروا على السفينة "مادلين" قبل وصولها إلى قطاع غزة.

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