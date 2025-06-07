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الجيش الإسرائيلي يوجه تحذيرا عاجلا لسكان عدة مناطق شمال غزة - سما الإخبارية

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الجيش الإسرائيلي يوجه تحذيرا عاجلا لسكان عدة مناطق شمال غزة

الإثنين 09 يونيو 2025 04:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يوجه تحذيرا عاجلا لسكان عدة مناطق شمال غزة



القدس المحتلة/سما/

وجه الجيش الإسرائيلي تحذيرا عاجلا لسكان عدة مناطق في شمال قطاع غزة، طالبا منهم "الإخلاء الفوري" نحو غزة المدينة.

 

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان: "عاجل.. تحذير خطير إلى كل المتواجدين في مناطق جباليا، معسكر جباليا، البلدة القديمة وأحياء النهضة، الروضة، السلام، النور، التفاح، الدرج وتل الزعتر، ‏جيش الدفاع الإسرائيلي يعمل بقوة شديدة في مناطق وجودكم لتدمير قدرات المنظمات الإرهابية".

وأضاف: "‏من أجل أمنكم، اخلوا فورا الى المآوي المعروفة في مدينة غزة".

وختم البيان ‏"تشكل العودة إلى هذه المناطق باعتبارها مناطق قتال خطرا على حياتكم".

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر بوتيرة عنيفة، في ظل تصعيد عسكري متزايد وأزمة إنسانية غير مسبوقة، فيما بلغ عدد االشهداء والإصابات منذ استئناف الحرب في 18 مارس الماضي، 4603 شهيدا و14186 إصابة.

وارتفعت حصيلة شهداء الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 54880 شهيدا و126227 إصابة، في آخر إحصائية نشرتها وزارة الصحة الفلسطينية بالقطاع أمس الأحد.

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