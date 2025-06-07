الجيش الإسرائيلي يوجه تحذيرا عاجلا لسكان عدة مناطق شمال غزة

وأضاف: "‏من أجل أمنكم، اخلوا فورا الى المآوي المعروفة في مدينة غزة".

وختم البيان ‏"تشكل العودة إلى هذه المناطق باعتبارها مناطق قتال خطرا على حياتكم".

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر بوتيرة عنيفة، في ظل تصعيد عسكري متزايد وأزمة إنسانية غير مسبوقة، فيما بلغ عدد االشهداء والإصابات منذ استئناف الحرب في 18 مارس الماضي، 4603 شهيدا و14186 إصابة.

وارتفعت حصيلة شهداء الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 54880 شهيدا و126227 إصابة، في آخر إحصائية نشرتها وزارة الصحة الفلسطينية بالقطاع أمس الأحد.