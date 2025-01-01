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مصادر أمريكية: الولايات المتحدة تدرس إنهاء دعمها لقوات الأمم المتحدة في لبنان

الإثنين 09 يونيو 2025 04:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصادر أمريكية: الولايات المتحدة تدرس إنهاء دعمها لقوات الأمم المتحدة في لبنان



القدس المحتلة/سما/

ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" نقلا عن مصادر أمريكية أن الولايات المتحدة تدرس إنهاء دعمها لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (يونيفيل).


وكتبت الصحيفة: "الولايات المتحدة لم تتخذ قرارا بعد بشأن الدعم المستقبلي لقوات "يونيفيل"، لكنها تريد إصلاحات كبرى، وهو ما قد يعني إنهاء الدعم".


وأشارت الصحيفة إلى أن تفويض قوات "يونيفيل" يتم تمديده مرة واحدة في السنة من خلال قرار من مجلس الأمن الدولي، ويمكن للولايات المتحدة استخدام حق النقض ضد القرار القادم، والذي من المقرر أن يصدر في أغسطس.

ووفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" فإن الولايات المتحدة قررت بالفعل التصويت ضد تمديد تفويض قوات "يونيفيل".

وأضافت "اتفقت إسرائيل والولايات المتحدة على ضرورة وقف عمليات قوات "يونيفيل" في جنوب لبنان".

وأكد الناطق باسم "اليونيفيل" في جنوب لبنان أندريا تيننتي في وقت سابق أن الغارات الاسرائيلية على الضاحية الجنوبية تعد تطورا خطيرا ولا تشكل فقط انتهاكا لسيادة لبنان وللقرار 1701 بل تشكل أيضا خطرا كبيرا على الاستقرار الهش الذي تشهده المنطقة المتنازع عليها بعد اتفاق وقف الأعمال العدائية

وأشار إلى أن التصعيد لا يزيد فقط من التوتر بل يمكن أن يخلق وضعاً خطيراً جداً في منطقة تعاني أصلاً من 15 شهرا من النزاع

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