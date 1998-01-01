ألمانيا: خطة طوارئ لبناء مخابئ تحسباً لهجوم روسي خلال 4 سنوات..

برلين/وكالات/

صرح مسؤول الحماية المدنية الأعلى في ألمانيا بأن البلاد تُعِدّ خطة شاملة لتوسيع شبكة مخابئها وملاجئها بسرعة، مُحذّرًا من ضرورة استعداد البلاد لهجوم روسي خلال السنوات الأربع المُقبلة.

وصرح رالف تيسلر، رئيس المكتب الاتحادي للحماية المدنية والإغاثة من الكوارث (BBK)، بأن أكبر اقتصاد في أوروبا بحاجة إلى إدراك حقيقة الصراع، وأن ألمانيا غير مُستعدة بالشكل الكافي حاليًا.

لطالما سادت في ألمانيا فكرةٌ مفادها أن الحرب ليست سيناريوً يستدعي الاستعداد. لكن هذا الاعتقاد تغير. نحن قلقون من خطر نشوب حرب عدوانية كبرى في أوروبا، هذا ما صرّح به لصحيفة زود دويتشه تسايتونغ.

ودعا تيسلر إلى بذل جهد وطني لتحديد مواقع الأنفاق ومحطات المترو ومواقف السيارات تحت الأرض ومواقف السيارات وأقبية أكدت الوزارة الألمانية أن البلاد في سباق مع الزمن، وأن الاعتماد على بناء ملاجئ جديدة لا يكفي. وأوضح تيسلر أن مثل هذه الملاجئ ستستغرق وقتًا طويلاً في التخطيط والبناء، وستكون باهظة التكلفةالمباني العامة وتحويلها إلى ملاجئ واقية "لإيجاد مساحة لمليون شخص بسرعة". وقال إن وكالته ستقدم خطة شاملة في وقت لاحق من هذا الصيف.

أكدت الوزارة الألمانية أن البلاد في سباق مع الزمن، وأن الاعتماد على بناء ملاجئ جديدة لا يكفي. وأوضح تيسلر أن مثل هذه الملاجئ ستستغرق وقتًا طويلاً في التخطيط والبناء، وستكون باهظة التكلفة.

وقد أثار الغزو الروسي المستمر لأوكرانيا مخاوف في دول أخرى، وخاصة دول البلطيق، وكذلك في بولندا وألمانيا، من أن موسكو قد تفتح جبهات جديدة في أوروبا.

من بين حوالي 2000 مخبأ وملجأ للقنابل متبقية في ألمانيا منذ الحرب الباردة، لا يزال حوالي 580 منها فقط في حالة جيدة، ومعظمها بحاجة إلى ملايين اليوروهات للترميم. ويمكن لهذه المخابئ والملاجئ حماية حوالي 480 ألف شخص، أي ما يعادل نصف بالمائة فقط من سكان ألمانيا. وبالمقارنة، أفادت هيئة حماية البيئة في فنلندا أن لديها 50 ألف ملجأ للقنابل، ما يوفر مساحة لـ 4.8 مليون شخص، أي ما يعادل 85% من سكانها.

قدّر تيسلر أن هناك حاجةً إلى ما لا يقل عن 10 مليارات يورو (8.4 مليار جنيه إسترليني) خلال السنوات الأربع المقبلة لتغطية احتياجات الحماية المدنية، وما لا يقل عن 30 مليار يورو خلال العقد المقبل. كما دعا إلى إنشاء خدمة حماية مدنية إلزامية أو تطوعية، وحثّ المواطنين على المساهمة في تعزيز قدرة البلاد على الصمود من خلال تخزين إمدادات الطوارئ في حال انقطاع الكهرباء والمياه.