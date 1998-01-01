بعد سيطرة جيش الاحتلال على "مادلين"..ألبانيز: أرسلوا سفن التضامن إلى غزة

وكالات - سما-

قالت المبعوثة الأممية الخاصة فرنشيسكا ألبانيز، بعدما سيطرت قوات الاحتلال على السفينة "مادلين" قبالة ساحل غزة، يجب إطلاق سراح "مادلين" فورًا.

وأضافت، "ينبغي على كل ميناء متوسطي إرسال سفنٍ تحمل مساعداتٍ وتضامنًا وإنسانيةً إلى غزة، سيبحرون معًا - متحدين، ولن يُوقفهم شيء. كسر الحصار واجبٌ قانونيٌّ على الدول، وواجبٌ أخلاقيٌّ علينا جميعًا."

اتهمت الناشطة البيئية السويدية غريتا تونبرغ سلطات إسرائيل بالاختطاف، وذلك في مقطع فيديو نشره تحالف "أسطول الحرية" (The Freedom Flotilla Coalition) على منصة إكس.

وقالت تونبرغ في الفيديو المسجل على متن السفينة: "إذا كنتم تشاهدون هذا الفيديو، فهذا يعني أننا (سفينة مادلين التابعة لتحالف أسطول الحرية) قد تم اعتراضنا في المياه الدولية واختطافنا من قبل القوات الإسرائيلية أو القوات الداعمة لإسرائيل. أناشد جميع أصدقائي وعائلتي ورفاقي للضغط على الحكومة السويدية لإطلاق سراحي وسراح الآخرين في أسرع وقت ممكن".

وأعلن جيش الاحتلال فجر يوم الاثنين، أن جنوده سيطروا على السفينة "مادلين" قبل وصولها إلى قطاع غزة.

وقال "تحالف اسطول الحرية" إن "السفينة مادلين تتعرض لهجوم في البحر، وكذلك النشطاء على متنها .. نناشدكم بالتحرك للمطالبة بالإفراج عنها وإنهاء حصار غزة". وأكد أن الجيش الإسرائيلي صعد إلى السفينة واختطف المتطوعين على متنها.

ونقلت وسائل الإعلام العبرية عن مصدر عسكري، قوله أن وحدة كوماندوز بحري سيطرت على السفينة، وقال إنه تم اقتياد السفينة نحو ميناء أسدود.

وقالت، أن "الأسطول 13" البحري في الجيش، سيطر على السفينة.

وكانت سفينة "مادلين" في طريقها إلى قطاع غزة حاملة مساعدات إنسانية وناشطين مؤيدين للفلسطينيين، من بينهم الناشطة المناخية السويدية غريتا ثونبرغ.