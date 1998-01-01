عشرات الشهداء والجرحى في مختلف مناطق قطاع غزة ..

غزة/سما/

واصلت طائرات الاحتلال الاسرائيلي قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٨٤ لعودة الحرب والذي يوافق رابع أيام عيد الاضحى المبارك مخلفة أعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.

وحسب مصادر طبية فقد ارتقى ٤٤ شهيد منذ فجر السبت.

وسط قطاع غزة

واستشهد ثلاثة مواطنين بقصف إسرائيلي على مجموعة من المواطنين في شارع العشرين بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة ليلا وهم: محمد محمود عبد المجيد ياسين (٣٨ عامًا)، عبد الرحمن سمير شحادة نصار (٢١ عامًا) ومحمد أحمد عبد القادر الدباغ (٣٢ عامًا).

وصباح اليوم أعلن مشفى العودة بالنصيرات وصول ٣١ إصابة جراء إطلاق طيران الاحتلال المُسيّر "كواد كابتر" القنابل والرصاص الحي تجاه تجمعات للمواطنين قرب نقطة توزيع المساعدات بمحيط حاجز نتساريم وسط قطاع غزة.

وكان مواطن استشهد صباح الأحد في إطلاق نار على المواطنين على نفس الحاجز.

واستشهد مواطنان في قصف اسرائيلي على ارض زراعية في منطقة البركة جنوب دير البلح وهما موسى ابو شماس وسمير شاهين.

جنوب القطاع

واكدت مصادر طبية في مجمع ناصر ان عدد الشهداء خلال الأربع وعشرين ساعة من الذين وصلوا اليه كان ٣١ شهيد بينهم ثلاثة عشر من المجوعين الذين حاولوا الوصول للطعام برفح جنوب القطاع.

وفي ساعة متاخرة من مساء الأحد ارتقى خمسة شهداء بقصف على تجمع للأهالي بمعن شرق خان يونس وشهيدان قرب منطقة الصناعة شمال المدينة وهما اب وابنه خالد مورجان ونجله سلام.

وواصل جيش الاحتلال عمليات نسف وتدمير المباني في كامل أنحاء المدينة معلنا تدمير عشرة الاف بناية منذ عودة القتال في الثامن عشر من مارس الماضي.

غزة والشمال

وشن طيران الاحتلال سلسلة غارات عنيفة على جباليا البلد شمال قطاع غزة.

وأصدر جيش الاحتلال أوامر إخلاء لكل المتواجدين في مناطق جباليا، معسكر جباليا، البلدة القديمة وأحياء النهضة، الروضة، السلام، النور، التفاح، الدرج وتل الزعتر في شمال قطاع غزة.

واستهدف الاحتلال منزل زياد طنبورة محيط مسجد حمزة بجباليا النزلة.

واستشهد عشرة مواطنين في سلسلة غارات على جباليا البلد ومدينة غزة خلال ال ٢٤ ساعة الماضية.

من جهتها قالت وزارة الصحة في غزة انه وصل مشافي القطاع ١٠٨ شهيد منهم اثنان انتشال ، و ٣٩٣ مصاب خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى ٥٤٨٨٠ شهيدًا و ١٢٦٢٢٧ مصابًا منذ السابع من أكتوبر للعام ٢٠٢٣ م .

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ ١٨ مارس ٢٠٢٥ بلغت (٤٦٠٣ شهيد، ١٤١٨٦ مصابًا).