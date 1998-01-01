  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

إعلام إسرائيلي : التأكد من جثة محمد السنوار في نفق قرب المستشفى الاوروبي في خانيونس..

الأحد 08 يونيو 2025 08:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
إعلام إسرائيلي : التأكد من جثة محمد السنوار في نفق قرب المستشفى الاوروبي في خانيونس..



القدس المحتلة/سما/

ادعت وسائل إعلام عبرية، الأحد، التأكد من أن الجثة التي عثرت عليها قوات الجيش الإسرائيلي جنوبي قطاع غزة، تعود لمحمد السنوار، القيادي البارز في “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة حماس.
وقالت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية: “الجثة التي عثرت قوات الجيش عليها خلال الساعات الأخيرة، تم التأكد من أنها تعود لمحمد السنوار”.
فيما أوضحت القناة السابعة العبرية أنه “تم التعرف بشكل نهائي على جثة محمد السنوار، التي تم العثور عليها مؤخرا في مجمع تحت الأرض لحركة حماس في خان يونس” جنوبي قطاع غزة.
ولفتت إلى أنه “خلال عملية نفذتها قوات الجيش الإسرائيلي في مجمع لحماس بخان يونس، تم العثور على عدة جثث ونقلها إلى إسرائيل، وبعد عملية التعرف على الهوية، تبين أن إحداها تعود لمحمد السنوار”.

 

ولم يصدر عن حماس تعليق فوري على ما أورده الإعلام العبري نفيا أو تأكيدا، كما سبق لها عدم التعليق أيضا على ادعاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في 19 مايو/ أيار الفائت، للمرة الأولى أن الجيش اغتال محمد السنوار بقطاع غزة في 13 من الشهر المذكور.
والسبت، أشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أنه تم العثور على الجثة داخل نفق، إلى جانب نحو 10 جثث أخرى لمن أسمتهم “مخربين”.
وأضافت أن العثور على الجثث جاء “في إطار عملية خاصة نفذها الجيش في محيط المستشفى الأوروبي”.

 

وفي 13 مايو/ أيار الماضي، شن الطيران الحربي الإسرائيلي هجوما واسعا على محيط المستشفى الأوروبي بخان يونس.
ووقتها نقلت هيئة البث العبرية الرسمية عن مصدر إسرائيلي لم تسمه قوله إن “الهدف من الهجوم كان محمد السنوار”.
ومحمد هو شقيق يحيى السنوار، الرئيس الأسبق للمكتب السياسي لـ”حماس” الذي اغتالته إسرائيل في 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2024.
وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بقطاع غزة خلفت أكثر من 180 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.

الأكثر قراءة اليوم

"القسام" تنشر: لن يعود حيا (صورة)

ميلشيا (أبو شباب) تُطالِب حماس “الإرهابيّة” بتسليم غزة ويتكوف يؤيِّد تمويل إسرائيل لها

"حركة المجاهدين" تنعى أمينها العام أسعد أبو شريعة الذي اغتاليته اسرائيل اليوم في غزة

المقاومة الفلسطينية تعلن عن عمليتين نوعيتين توقعان قتلى وجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي

صحيفة عبرية : استراتيجية حرب نتنياهو وبن غفير وسموتريتش في غزة أوصلتنا إلى انحدار غير مسبوق والمعركة لصالح “حماس”

"قس انجيلي صهيوني" يؤيد ضمّ الضفة..هذا هو الرئيس الجديد لصندوق مساعدات غزة

91 شهيدا في مجازر مروعة بغزة في ثاني أيام الأضحى

الأخبار الرئيسية

108 شهداء خلال 24 ساعة في قطاع غزة ..

كتائب القسام: أجهزنا على جنديين إسرائيليين بالشجاعية الثلاثاء

صحيفة عبرية : استراتيجية حرب نتنياهو وبن غفير وسموتريتش في غزة أوصلتنا إلى انحدار غير مسبوق والمعركة لصالح “حماس”

اعترافات خطيرة لـ”أبو شباب” قائد مليشيا في غزة: نتعاون مع السلطة والجيش الإسرائيلي ونسيطر على رفح.. ورام الله تنفي مزاعمه..

IMG_0065

"قس انجيلي صهيوني" يؤيد ضمّ الضفة..هذا هو الرئيس الجديد لصندوق مساعدات غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية