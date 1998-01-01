إعلام إسرائيلي : التأكد من جثة محمد السنوار في نفق قرب المستشفى الاوروبي في خانيونس..

القدس المحتلة/سما/

ادعت وسائل إعلام عبرية، الأحد، التأكد من أن الجثة التي عثرت عليها قوات الجيش الإسرائيلي جنوبي قطاع غزة، تعود لمحمد السنوار، القيادي البارز في “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة حماس.

وقالت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية: “الجثة التي عثرت قوات الجيش عليها خلال الساعات الأخيرة، تم التأكد من أنها تعود لمحمد السنوار”.

فيما أوضحت القناة السابعة العبرية أنه “تم التعرف بشكل نهائي على جثة محمد السنوار، التي تم العثور عليها مؤخرا في مجمع تحت الأرض لحركة حماس في خان يونس” جنوبي قطاع غزة.

ولفتت إلى أنه “خلال عملية نفذتها قوات الجيش الإسرائيلي في مجمع لحماس بخان يونس، تم العثور على عدة جثث ونقلها إلى إسرائيل، وبعد عملية التعرف على الهوية، تبين أن إحداها تعود لمحمد السنوار”.

ولم يصدر عن حماس تعليق فوري على ما أورده الإعلام العبري نفيا أو تأكيدا، كما سبق لها عدم التعليق أيضا على ادعاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في 19 مايو/ أيار الفائت، للمرة الأولى أن الجيش اغتال محمد السنوار بقطاع غزة في 13 من الشهر المذكور.

والسبت، أشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أنه تم العثور على الجثة داخل نفق، إلى جانب نحو 10 جثث أخرى لمن أسمتهم “مخربين”.

وأضافت أن العثور على الجثث جاء “في إطار عملية خاصة نفذها الجيش في محيط المستشفى الأوروبي”.

وفي 13 مايو/ أيار الماضي، شن الطيران الحربي الإسرائيلي هجوما واسعا على محيط المستشفى الأوروبي بخان يونس.

ووقتها نقلت هيئة البث العبرية الرسمية عن مصدر إسرائيلي لم تسمه قوله إن “الهدف من الهجوم كان محمد السنوار”.

ومحمد هو شقيق يحيى السنوار، الرئيس الأسبق للمكتب السياسي لـ”حماس” الذي اغتالته إسرائيل في 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2024.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بقطاع غزة خلفت أكثر من 180 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.