كاتس يهدد المشاركين في قارب "مادلين"

القدس المحتلة/سما/

هدد وزير الجيش الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الأحد، النشطاء المشاركين في قارب "مادلين" المتجه إلى قطاع غزة ضمن حملة كسر الحصار، مطالبا إياهم بالعودة من حيث أتوا.

وأوضح كاتس أنه أوعز للجيش الإسرائيلي باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع القارب من الوصول إلى شواطئ غزة.

وقالت مصادر من السفينة "مادلين" المتجهة إلى ساحل قطاع غزة إنها تتعرض لتشويش كبير على نظام تحديد المواقع العالمي "جي بي إس" وشبكة الهاتف.

ونقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مسؤولين قولهم إنه يتوقع أن تصل السفينة مادلين إلى سواحل غزة ليل غد الاثنين،

وأضاف المسؤولون أن طاقم السفينة مادلين قد يبطئ سرعتها حتى تصل إلى سواحل غزة صباح الثلاثاء، وأشاروا إلى أن وحدة كوماندوز بحرية تستعد لاعتراض السفينة.