  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

كاتس يهدد المشاركين في قارب "مادلين"

الأحد 08 يونيو 2025 07:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
كاتس يهدد المشاركين في قارب "مادلين"



القدس المحتلة/سما/

هدد وزير الجيش الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الأحد، النشطاء المشاركين في قارب "مادلين" المتجه إلى قطاع غزة ضمن حملة كسر الحصار، مطالبا إياهم بالعودة من حيث أتوا.

وأوضح كاتس أنه أوعز للجيش الإسرائيلي باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع القارب من الوصول إلى شواطئ غزة.

وقالت مصادر من السفينة "مادلين" المتجهة إلى ساحل قطاع غزة إنها تتعرض لتشويش كبير على نظام تحديد المواقع العالمي "جي بي إس" وشبكة الهاتف.

ونقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مسؤولين قولهم إنه يتوقع أن تصل السفينة مادلين إلى سواحل غزة ليل غد الاثنين،

وأضاف المسؤولون أن طاقم السفينة مادلين قد يبطئ سرعتها حتى تصل إلى سواحل غزة صباح الثلاثاء، وأشاروا إلى أن وحدة كوماندوز بحرية تستعد لاعتراض السفينة.

الأكثر قراءة اليوم

"القسام" تنشر: لن يعود حيا (صورة)

ميلشيا (أبو شباب) تُطالِب حماس “الإرهابيّة” بتسليم غزة ويتكوف يؤيِّد تمويل إسرائيل لها

تقرير عبري مذهل عن استخدام الجيش الإسرائيلي للذكاء الاصطناعي في حربه على غزة

"حركة المجاهدين" تنعى أمينها العام أسعد أبو شريعة الذي اغتاليته اسرائيل اليوم في غزة

المقاومة الفلسطينية تعلن عن عمليتين نوعيتين توقعان قتلى وجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي

صحيفة عبرية : استراتيجية حرب نتنياهو وبن غفير وسموتريتش في غزة أوصلتنا إلى انحدار غير مسبوق والمعركة لصالح “حماس”

"قس انجيلي صهيوني" يؤيد ضمّ الضفة..هذا هو الرئيس الجديد لصندوق مساعدات غزة

الأخبار الرئيسية

108 شهداء خلال 24 ساعة في قطاع غزة ..

كتائب القسام: أجهزنا على جنديين إسرائيليين بالشجاعية الثلاثاء

صحيفة عبرية : استراتيجية حرب نتنياهو وبن غفير وسموتريتش في غزة أوصلتنا إلى انحدار غير مسبوق والمعركة لصالح “حماس”

اعترافات خطيرة لـ”أبو شباب” قائد مليشيا في غزة: نتعاون مع السلطة والجيش الإسرائيلي ونسيطر على رفح.. ورام الله تنفي مزاعمه..

IMG_0065

"قس انجيلي صهيوني" يؤيد ضمّ الضفة..هذا هو الرئيس الجديد لصندوق مساعدات غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية