108 شهداء خلال 24 ساعة في قطاع غزة ..

غزة/سما/

اعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، وصول 108 شهداء، منهم 2 شهيد انتشال، و 393 إصابة الى مستشفيات القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ولفتت الوزارة انه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.



كما اشارت الى ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 54,880 شهيد و 126,227 اصابة منذ السابع من اكتوبر للعام 2023م .

وقالت ان حصيلة الشهداء والاصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت (4,603 شهيد، 14,186 اصابة).

ونوهت الى ان حصيلة ما وصل للمستشفيات من شهداء المساعدات منذ صباح اليوم 5 شهداء، وأكثر من 123 اصابة، حيث بلغ إجمالي شهداء المساعدات ممن وصلوا المستشفيات من المناطق المخصصة لتوزيع المساعدات 115 شهيد وأكثر من 1,110 اصابة.

بدورها، يسّرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر (اللجنة الدولية) اليوم إطلاق سراح 12 معتقلا ونقلهم من نقطة عبور "كيسوفيم" إلى مستشفى شهداء الأقصى.

وفي سياق منفصل تواصلت الغارات على مختلف مناطق قطاع غزة مخلفة عددا من الشهداء والجرحى.

وارتقى شهيد وعدد من الإصابات جراء استهداف الطائرات الاسرائيلية لخيام النازحين مقابل محطة العطار بمواصي خانيونس.

وكان 13 مواطنا ارتقوا في غارات متفرقة على خان يونس جنوب قطاع غزة بينهم ستة في قصف على متلقي المساعدات.

واستشهد مواطنان وجرحى باستهداف تجمع للمواطنين بحي النص غرب مدينة غزة.

كما ارتقى شهيد ومصابون في غارة إسرائيلية استهدفت مجموعة من المواطنين عند البنك الإسلامي بجباليا البلد شمال غزة.