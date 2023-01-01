21 شهيدا في قصف الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم

غزة /سما/

أفادت مصادر طبية، باستشهاد 21 مواطنا في غارات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم الأحد.

وأشارت إلى أن 8 مواطنين استشهدوا في قصف الاحتلال على جباليا البلد شمال قطاع غزة.

كما انتشلت الطواقم الطبية، جثماني شهيدين إثر قصف الاحتلال منطقة معن شرقي خان يونس.

ولفتت المصادر إلى أن 5 مواطنين بينهم طفلتان استشهدوا في قصف مسيرة للاحتلال خيام نازحين بمواصي خان يونس، كما استشهدت الطفلة ديما أبو موسى متأثرة بجروح أصيبت بها في قصف سابق للاحتلال على مدينة خان يونس.

وفي مدينة رفح، استشهد 4 مواطنين وأصيب 70 آخرين بنيران جيش الاحتلال قرب مركز مساعدات غرب المدينة.

وفي وسط قطاع غزة، استشهد مواطن وأصيب آخرون برصاص الاحتلال قرب مركز توزيع مساعدات عند ما يسمى ب"محور نتساريم".

كما نسف جيش الاحتلال منازل مواطنين ومنشآت في جياليا شمال القطاع وشرق مدينة غزة.

وقالت المصادر الطبية، إن كميات الوقود بمستشفيات غزة لا تكفي إلا ليومين فقط، إضافة إلى أن المصابون يواجهون صعوبة في الوصول للمستشفيات في جنوب غزة

وكانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، قد قالت يوم أمس إن "نموذج توزيع المساعدات في قطاع غزة غير فعّال، وبمثابة دعوة الناس إلى موتهم.

وارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ السابع من تشرين أول 2023 إلى 54,772 والإصابات إلى 125,834