"قس انجيلي صهيوني" يؤيد ضمّ الضفة..هذا هو الرئيس الجديد لصندوق مساعدات غزة

القدس المحتلة/سما/

بعد أن أعلن المدير التنفيذي لصندوق غرْة الإنساني" وهو ضابط البحرية الأمريكي سابقًا، جيك وود، استقالته لأنه لا يوجد في الصندوق "إنسانية ولا حياد ولا استقلال". حل محله جوني مور وهو صاحب شركة دعاية وعلاقات عامة تصادف أيضًا أنه "قس" إنجيلي صهيوني لا يخفي دعواته لسيطرة اليهود على ما يسمونه يهودا والسامرة، فلسطين كلها يعني، وربما أيضًا ما وراءها.

وعمل مور مستشارا سابقا لحملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأعرب حتى عن دعمه القوي لدولة إسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز.

وفقًا للتقرير، شغل مور منصب رئيس المجلس الاستشاري الإنجيلي لحملة ترامب عام ٢٠١٦، وكان من المقربين من الرئيس خلال فترة رئاسته. وكان من بين مجموعة من القادة المسيحيين الذين دُعوا مرارًا إلى البيت الأبيض لحضور إحاطات سياسية واجتماعات صلاة في المكتب البيضاوي.

في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز عام ٢٠١٧، صرّح مور بأنه وآخرين عملوا خلف الكواليس لإقناع ترامب بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس. ويُعتبر مور أيضًا مقربًا من السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي.

في هذه الأثناء، صرح مور، الذي يشغل أيضًا منصب رئيس شركة العلاقات العامة JDA Worldwide، أنه يعتزم "مساعدة المجتمع الإنساني والدولي على فهم ما يحدث بالفعل على الأرض"، لكنه رفض إجراء مقابلة مع الصحيفة.