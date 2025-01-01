غزة ..عشرات الشهداء والجرحى في ثالث أيام عيد الاضحى

غزة/سما/

واصلت طائرات الاحتلال الاسرائيلي قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٨٣ لعودة الحرب والذي يوافق ثالث أيام عيد الاضحى المبارك مخلفة أعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.

وحسب مصادر طبية فقد ارتقى ٩١ شهيدا منذ فجر السبت.

جنوب قطاع غزة

واستشهد خمسة مواطنين بينهم طفلتين واصيب اخرون بغارة لجيش الاحتلال الإسرائيلي على خيام النازحين في المواصي وهم: عماد محمد فروانة ، هبة سهيل الأغا "زوجته" وابنتيهما رزان وليان عماد فروانة والمواطن أحمد إسماعيل الأسطل.

وفي وقت سابق استشهد المواطن محمود مازن ابو عمرانه وطفلته الين ابو عرمانة بقصف خيمتهم في جنوب المواصي.

وصباح اليوم جدد جيش الاحتلال استهدافه للمجوعين الذين ينتظرون المساعدات غرب رفح ما اسفر عن استشهاد خمسة مواطنين في حصيلة اولي نقلوا على اثرها لمشفى ناصر بخان يونس.

وكان خمسة وثلاثون مواطنا ارتقوا في سلسلة غارات على خان يونس خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية بينهم ٨ من منتظري المساعدات.

وأعلن جيش الاحتلال انه عثر على جثمان القيادي في كتائب القسام محمد السنوار وعشرة مقاتلين بعد ثلاثة أسابيع من استهدافهم في محيط المشفى الأوروبي جنوب شرق خان يونس.

وسط القطاع

واستهدف قصف إسرائيلي مسجد التقوى في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وكان جيش الاحتلال قصف مركبة تتبع لبلدية البريج ما اسفر عن استشهاد ثلاثة موظفين.

كما ارتقى شهيدان باستهداف بصاروخ استطلاع خيمة لعائلة أبو كميل، بالقرب من شاليه "وتر لاند" في منطقة البصة شمال مدينة دير البلح وهما:ممدوح أبو كميل 26 عاما وإسحاق أبو كميل 55 عاما.

غزة والشمال

واغتالت إسرائيل الأمين العام لحركة المجاهدين ومؤسسها اسعد ابو شريعة ومسؤول ساحة غزة شقيقه احمد ابو شريعة باستهداف منزلهما ما اسفر عن عدد كبير من الشهداء والجرحى.

وارتقى حسام هارون وعدد من المصابين بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب مركز مساعدات الشركة الأمريكية في محور نتساريم وسط قطاع غزة .

وارتقى ستة شهداء وعدد من الإصابات جراء قصف منزلين يعودان لعائلة "لوا" مقابل سوبر ماركت جميل في جباليا البلد شمالي قطاع غزة.

واستشهد نحو ثلاثين مواطنا في سلسلة غارات على جباليا البلد والنزلة والمخيم خلال ال ٢٤ ساعة الماضية.

من جهتها قالت وزارة الصحة في غزة انه وصل مشافي القطاع ٩٥ شهيدا و ٣٠٤ مصاب خلال الـ ٤٨ ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى ٥٤٧٧٢ شهيدًا و ١٢٥٨٣٤ مصابًا منذ السابع من أكتوبر للعام ٢٠٢٣ م .

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ ١٨ مارس ٢٠٢٥ بلغت (٤٤٩٧ شهيد، ١٣٧٩٣ مصابًا).